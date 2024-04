A un mes del cierre de Télam, el papa Francisco criticó la situación nebulosa en la que están los trabajadores

A un mes del cierre de, elhabló de la situación de las y los trabajadores y se mostró “preocupado”. El Sumo Pontífice aseguró que “rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa”."A veces me preocupa un poco en la comunicación cuando veo una situación de inseguridad, pienso en los trabajadores de Télam, por ejemplo, que, como que no se ve el futuro y no se sabe con seguridad cómo seguirá el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa", declaró Francisco Bergoglio en medio de una ola de despidos en el Estado que ya alcanza a más de 15 mil personas.LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE TÉLAMEn la medianoche del domingo 3 de marzo, dos de las sedes de Télam en la ciudad de Buenos Aires -ubicadas en Bolívar 531 y Av. Belgrano 347- fueron valladas y personal policial se apostó en los ingresos para impedir la entrada de los trabajadores.Luego, el gobierno de Milei envió un mail para informar la prohibición para todos los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo y, en paralelo, se lanzaba un plan de retiros "voluntarios", el primer paso concreto para liquidar la agencia, que ya fue rechazado por la comisión interna del sindicato Sipreba.Los trabajadores rechazaron enérgicamente el plan de retiros voluntarios dirigidos a “todos los trabajadores de planta permanente y contratados, cualquiera sea su edad y antigüedad en el empleo” en el programa que consiste “en un convenio de desvinculación voluntario con una compensación económica de acuerdo a la edad y antigüedad del empleado en la agencia”.