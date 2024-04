La firma de electrodomésticos Drean echó a 200 trabajadores en Córdoba: alertan por más despidos

la reconocida empresa de electrdomésticos Drean, ubicada en Luque, provincia de Córdoba, echó a 200 trabajadores en las últimas horas por la caída de la producción y el desplome del consumo que se observa en todos los sectores a lo largo del país

Aunque desde el Gobierno "no la vean", o la nieguen, se potencian las consecuencias del ajuste en el sector privado:Ante este panorama, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alertaron que existe la posibilidad de que estos despidos impacten en nuevas cesantías en otras fábricas que son proveedoras de insumos a la empresa de electrodomésticos.La firma fue creada por la familia Alladio hasta que hace dos años atrás fue vendida a la firma mexicana Mabe. "Esto se debe a la caída en las ventas. Lo poco que pudimos hablar con la gente que agarró hace un año la empresa, nos dijeron eso. Es todo un tema que lleva a la baja producción y lamentablemente el trabajador es el punta de lanza", explicó, secretario Administrativo de la UOM Córdoba en Radio 10."Arrancamos la semana con esta noticia grave que trae aparejado que 200 familias quedan en la calle. Luque tiene 9000 habitantes y esto repercute inmediatamente. Esto es mucho para el trabajo interno, porque el pueblo ha crecido con Drean que tiene más de 70 años", precisó Trevisan.Drean ya había pasado un mal momento en 2016, justo con otro gobierno liberal como el de Mauricio Macri. En ese entonces, suspendió a 1500 trabajadores, sólo días después de una visita de Macri al pueblo de Luque.Según fuentes del mercado, el desplome en las ventas de electrodomésticos oscila entre el 40 y el 50 por ciento durante los primeros meses del año en comparación con el 2023. El principal motivo son la eliminación de las promociones como el ahora 12, el segundo es la reducción del poder adquisitivo y el tercero es la liberalización del cobro de intereses en las tarjetas de crédito.El dirigente de la UOM, además, explicó que en muchas PYMES van a despedir personal debido a que son productoras de insumos para Drean que bajó la producción.El momento del sector no es claramente el mejor. La multinacional argentina Acindar volvió a la producción luego de las paralizaciones de sus plantas, aunque lo hizo con un 10 por ciento menos de su personal. "En Acindar hubo una reducción de trabajadores, como en todo el país, esta es una verdad que no se puede esconder. Entre un 8 y un 10 por ciento de la planta de producción de Acindar ha sido despedida", indicó Abel Furlán, titular de la UOM nacional.La UOM, en tanto, tiene una audiencia este lunes en la Secretaría de Trabajo con la Cámara Argentina de Acero que resiste los aumentos de sueldo. Furlán explicó que con el resto de las cámaras lograron un acuerdo y tiene una aceptación del 80% de la propuesta salarial de la UOM, sin embargo la empresa Techint resiste los aumentos y quiere salarios por debajo de la inflación."Para febrero y marzo acordamos con el resto de las cámaras un 42 por ciento. Esto nos posiciona entre abril de 2023 y abril de 2024 por encima de la inflación", afirmó Furlán al tiempo que manifestó que espera que "el grupo Techint y la Cámara del Acero entiendan que el poder adquisitivo del salario no puede esperar más" ya que hace cuatro meses cobran el mismo sueldo que en noviembre.El acuerdo también lo pone contra el gobierno nacional que ya anunció que solo aprobará paritarias por debajo de la inflación. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, pidió el domingo: "más allá de que hay un combate de la inflación, se pide una responsabilidad de la sociedad para que negocien conteniendo la inflación porque los salarios cuando se fijan no se pueden bajar".