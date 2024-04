El Gobierno avanzó con la UCR y el bloque de Pichetto y manda la nueva ley Bases al Congreso

El jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos recibieron a diputados del bloque radical para terminar de redactar la nueva versión de la ley ómnibus. La intención del Gobierno es enviar mañana el borrador definitivo a los gobernadores y a los jefes de bloque para que la próxima semana sea discutido en comisión. El piso de Ganancias sube a $1,8 millones para solteros y casados $2,2 con una alícuota mínima de 5% y, además, el radicalismo entregará un proyecto de reforma laboral.El radicalismo se comprometió ante los funcionarios a enviar esta semana su propio proyecto de reforma laboral con la intención de incluirlo en la ley durante el debate en comisión. Sobre privatizaciones pidieron una redacción más precisa en los procedimientos requeridos en cuanto a transparencia y de seguimiento de los procesos a través de la plataforma de gobierno abierto. Las empresas públicas a privatizar serán 13, les contestaron y no hubo objeciones, dicen en Interior.Las que serán propuestas a privatización total son Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, YCRT e Intercargo. Luego se propone la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación (y todas las empresas del grupo Nación) y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. además el texto avanzará con la posibilidad de dar a concesión Aysa, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A.En el salón de los Escudos de Casa Rosada estuvieron presentes por parte de la UCR los diputadose. El titular del bloque, Rodrigo de Loredo no fue de la partida porque se encuentran lejos de Buenos Aires. Del lado del Gobierno también se sumaron el secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete José Rolandi y el secretario de Interior Lisandro Catalán.Fue la segunda reunión de estas características de la jornada, luego de la mantenida con los diputados del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) que lidera Miguel Angel Pichetto. Los federales plantearon elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, mejorar las escalas del monotributo y autónomos, sumar la reforma laboral al proyecto, premios para los contribuyentes cumplidores al blanqueo, entre otros.sintetizó Pichetto al abandonar la casa de Gobierno junto a Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, entre otros.Sobre los cambios en las relaciones de trabajo el espacio pidió por la eliminación de las multasun régimen de indemnización como el de la UOCRA y la extensión del período de prueba. Marcaron rechazo a los cambios que el Gobierno hizo por decreto respecto a la cuota social y el aporte a las obras sociales. Desde el despacho de Guillermo Francos dan por finalizada la ronda de consultas y reuniones y esperan tener mañana martes el texto definitivo.