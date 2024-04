Tolosa Paz cruzó a Milei: "La 'falta de inteligencia' es la suya, que cree que todos somos idiotas"

Señor Presidente @JMilei, yo no “boquié” como dice usted.



Yo cumplí con mi deber de hacer público un acto de gobierno que usted firmó para subirse el sueldo el 48% y le mintió a todos los Argentinos.



Lo más preocupante es que nos quiera hacer creer que usted firmó un decreto… pic.twitter.com/jKcbHn1ot5 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 8, 2024

A las pruebas me remito👇 https://t.co/LKce80hEso — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 8, 2024

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP),, cruzó al presidentea través de sus redes sociales luego de los cuestionamientos a su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social con una fake news y de asegurar que "boqueó" cuando el mandatario se había subido el sueldo y le señaló "la 'falta de inteligencia' es la suya"."Señor Presidente, yo no 'boquié' como dice usted.. Lo más preocupante es que nos quiera hacer creer que usted firmó un decreto que no leyó", le respondió Tolosa Paz en su cuenta de X al mandatario que la acusó de haber "boqueado".En una entrevista realizada el lunes en el canal de Streaming Neura Media, con Alejandro Fantino, el máximo mandatario se refirió al aumento de su sueldo, se hizo el desentendido y señaló: "La señora Tolosa Paz enseguida fue y boqueó, y eso estuvo buenísimo porque enseguida yo vi el quilombo y lo corregí., porque ninguno mira el recibo de sueldo, todos venimos por el bronce y vamos en contra de la que tenemos guardada", agregó.Al respecto, la exminsitra le remarcó: "Qué peligroso es que usted conduzca el gobierno creyendo que la “estrategia política” es callar y esconder una verdad para especular".La ex ministra del gobierno de Alberto Fernández recibe continuas acusaciones del Gobierno nacional sobre casos de corrupción en del ministerio de Desarrollo Social. Durante la noche del lunes, se hizo eco de una publicación realizada por el Magister y especialista en Fake News,, quien en un hilo de Twitter "desenmascaró" la operación mediática de LN + y el periodista Luis Gasulla, sobre una supuesta denuncia por el alquiler millonario de un edificio “fantasma” para ser utilizado por el Ministerio de Desarrollo Social.En su cuenta de X, Brissio deja en claro que tal denuncia no existe en la justicia, que no sucedió bajo la gestión de Tolosa Paz, sino en la de Juan Zabaleta, que subvirtieron el sentido de un documento para justificar la denuncia, detallando paso a paso con material fotográfico y con informes técnicos cada una de las mentiras de las que se valió el informe emitido por la señal de noticias LN+.