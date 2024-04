El ENRE autorizó nuevos valores en la tarifa de Edenor para el mes de abril

La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 213/2024. La corrección, según explica el texto, tiene que ver con una corrección que refiere a un error material en los valores tarifarios de las subcategorías G1, G2 y G3 para los cargos variables, ya que se habían utilizado los cargos de Edesur.De acuerdo con el Reglamento de Procedimientos Administrativos y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la resolución indica que se pueden rectificar errores materiales en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.De esta manera, los nuevos valores son los siguientes:G1 - Cargo Variable 0-800 kWh: 116.023 $/kWh (anteriormente 112,145 $/kWh)G2 - Cargo Variable 801-2000 kWh: 124.648 $/kWh (anteriormente 119,716 $/kWh)G3 - Cargo Variable +2000 kWh: 118.877 $/kWh (anteriormente 117,815 $/kWh)Fecha de aplicación: la corrección se aplica a partir de la hora cero (00:00 hs) del 1 de abril de 2024.Abril comenzó con una ola de fuertes aumentos y una de las tarifas que más se verá afectada será la del gas, que tendrá incrementos del orden del 150 al 300% según el consumo. Ante la confusión, desde la Secretaría de Energía publicaron cómo quedaría una factura promedio para los usuarios residenciales.Según se anunció, las subas llegarán en mayo en base al gasto realizado durante abril. Conforme la información brindada por el organismo oficial, en promedio, los hogares de ingresos altos verán aumentar el precio base de $2.961 a $9.271; los de bajos ingresos, de $838 a $2.462; y los de ingresos medios, de $1.975 a $6.375. Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas. Sobre esto, Enargas definirá los nuevos cuadros tarifarios con los valores de transporte y distribución, que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas.Con este agregado, entonces, las facturas finales con un consumo promedio de 102,3 m3 mensuales, según publicó Eduardo Chirillo, el secretario de Energía, se irían a:N1 (ingresos altos): $24.285.N2 (ingresos bajos): $15.830.N3 (ingresos medios): $23.678.Según aseguró Chirillo, el aumento se debe a que "la tarifa no refleja el costo de suministro" y que solo cubrían "el 17,5% del costo real". "El resto (82,5%) lo fue absorbiendo el Estado y lo pagan todos los ciudadanos a través del presupuesto nacional, incluidos quienes no tienen acceso a la red de gas natural", agregó.Cabe destacar que ya no hay segmentación en el cobro del servicio, por lo que el aumento será uniforme para todos los usuarios, aplicando las nuevas tarifas a las empresas responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares.