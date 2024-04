Kicillof se reunió con los 24 intendentes del radicalismo para trabajar en salud, seguridad y obra pública

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con los 24 intendentes del radicalismo en Casa de Gobierno. Los jefes comuncales llevaron una serie de demandas y propuestas para remedir problemáticas que día a día se agudizan en sus distritos.Kicillof los escuchó por más de 2 horas y coincidieron en varios de los reclamos y puntos a trabajar. La reunión fue un gesto político que desde la UCR se encargaron de remarcar. “Fue una muy buena reunión, pudimos decir lo que pensábamos”, dijo el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.Según pudo averiguar El Destape, durante el encuentro varios intendentes de la UCR reconocieron ser “un partido político único cada uno”, haciendo referencia a la crisis que el partido centenario está atravesando y las distintas vertientes que poseen. Los alcaldes también reconocieron las diferentes posturas políticas que tomaron en las elecciones, en la que varios acompañaron la candidatura de Patricia Bullrich, quien ya no los recibe.Entre las varios temas que se trataron, el intendente de Tandil hizo especial hincapié en un proyecto que apunta a regular el precio de los insumos y medicamentos. El radical detalló que la idea es “trabajar en un acuerdo desde la provincia para impulsar en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de un proyecto de Ley con bases en la Ley Oñativia”. Dicha norma fue sancionada en 1964 durante el gobierno de Arturo Illía y estableció un precio máximo a los medicamentos por ser un bien esencial. “Durante 30 meses no aumentó nada, funcionó muy bien”, recordó Lunghi.“Esto es un tema a nivel nacional y hay que hablar con los diputados. La gente hoy no puede comprar los medicamentos”, afirmó. En tanto, el intendente apoyó el reclamo de Kicillof en relación a la coparticipación: “La provincia no es viable con la coparticipación, tiene el 40% de la población y recibe el 22% de coparticipación y eso hace no viable a los municipios”.Por su parte, el jefe del foro de los intendentes radicales, Maximiliano Suescun, reconoció “estar en una situación compleja y que es difícil sostener todo el tiempo”. “Estamos en una encrucijada, por eso la necesidad de trabajar en conjunto y de saco lo mejor de cada uno”, manifestó, y planteó que “hay que optimizar el gasto".Para cada uno de los temas las partes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente y más chica para ir resolviendo cada uno de los ejes planteados. Otro de los temas que se trataron fueron la edición de los Juegos Bonaerenses para “garantizar en todos los distritos la participación de los mismos”. También trataron la creciente demanda en los Hospitales Municipales debido a que muchas familias dejaron de tener obra social y pasaron a atenderse al ámbito público; la crítica situación del sistema de financiamiento de la seguridad en los distritos ; y la necesidad de establecer un nuevo plan de financiamiento para culminar la ejecución de las obras iniciadas con fondos provinciales en curso desde el 2023.Estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Pablo López; de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la Jefa de Asesoras, Cristina Álvarez Rodríguez, la secretaria General, Agustina Vila, y la vicegobernadora, Verónica Magario.Los intendentes que dijeron presente fueron de Monte, José Castro; General Viamonte, Franco Flexas; General Alvear, Ramón Capra; Lobería, Pablo Barrena; de Lezama, Arnaldo Harispe; de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli; Balcarce, Esteban Reino; de Rojas, Román Bouvier; de Gonzales Chaves, Miriam Gómez; Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; Saladillo, José Luis Salomón, y de Maipú, Matías Rapallini.También el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier; Adolfo Alsina, Javier Andrés; Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbaco; Pellegrini, Sofía Gambier; de Tres Lomas, Luciano Spinolo Sayago; General Lavalle, Nahuel Guardia; de General La Madrid, Martín Randazzo; de San Cayetano, Miguel Gargaglione; General Madariaga, Carlos Santoro; de Magdalena, Lisandro Hourcade; y General Arenales, Érica Revilla.