Grabois cuestionó las "gestualidades humillantes" por los acercamientos de Milei con EEUU y advirtió que "hay un proyecto de crueldad"

El exprecandidato presidencial y dirigente político y social Juan Grabois lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y advirtó que la oposición debe rearmarse para combatir a un “proyecto de la crueldad” que busca la “miseria planificada” sobre la base de las desigualdades y de complicar cada vez más la vida de los más vulnerables. No descartó volver a competir como candidato a Presidente y habló de "organizar la bronca y construir la alternativa".Tras asegurar que el Gobierno de Milei busca “inocular y tocar las peores fibras de nuestra sociedad”, es decir, “el individualismo, el desprecio por los demás y un plan de miseria planificada y una geopolítica lamentable y servil de ocupación”, Grabois consideró que se debe avanzar sobre una serie de respuestas que debe dar la oposición para construirse como alternativa. “No hace falta tener un cargo público para militar por el bien de la sociedad. Y yo creo que hay varios planos de lucha. Hay uno que tiene que ver con la confrontación en términos políticos, partidarios y de enunciación. Creo que hay que hacerlo sin concesiones”, afirmó.A lo que añadió: “Frente a esto hay una confrontación política, otra legislativa -aunque no nos terminamos de poner de acuerdo por el DNU en Diputados- la otra es judicial -para que lluevan amparos todo el tiempo-, y la estrategia ciudadana donde hay que practicar una ética de la responsabilidad que implica una dialéctica entre la confrontación y la negociación”, afirmó.En este punto, aseguró que, desde esta óptica, está bien que los sindicatos negocien y busquen canales de diálogo con el gobierno, ahora ausentes, para avanzar en la recuperación el poder adquisitivo de los trabajadores que representan. Una posición sobre la que se manifestó tajantemente en contra respecto a los gobernadores.Así, sobre la posible audiencia de la CGT con Guillermo Francos prevista para este miércoles por la tarde, destacó que vaya en la tónica de buscar acuerdos. "Lo que pasa con Camioneros es elocuente. Un convenio colectivo es un contrato. Y le quieren poner un tope que el objetivo de la miseria planificada implica la caída de los salarios, de los jubilados, de los informales”. “Entonces, al sindicato de camioneros, le anulan una paritaria exitosa para reducirle la pauta salarial y empobrecer a sus trabajadores. Si a través del diálogo logran revertir eso, es un triunfo para los trabajadores. Lo que están haciendo las organizaciones sociales es tratar de abrir una mesa de negociación que hoy no existe”, afirmó.Grabois fue contundente al asegurar que “la estrategia correcta no aplica para las fuerzas políticas donde entrar en el toma y daca, como puede pasar en una provincia, es un problema”, porque, de esta manera, se pierde “un proyecto de país”. “Una cosa es que un sindicato negocie para su sector. La otra es que cada provincia negocie con la metrópolis. Porque ni siquiera es un grupo de gobernadores tratando de resolver de manera conjunta. Entonces, hay una dialéctica entre la desviación unitaria y centralista y balcanizadora. Que es algo que arrastramos hace muchos años”, finalizó.