Paro de colectivos en el AMBA: líneas que no funcionan, duración de la medida y estado del tránsito, minuto a minuto

La reunión entre los representantes de la(UTA), del Gobierno Nacional y de las cámaras empresarias (AAETA-CEAP-CTPBA y CEUTUPBA) para destrabar el conflicto salarial terminó sin acuerdo, lo que derivó en un paro de colectivos para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según explicó el vocero de la UTA, Mario Caligari, desde las 0 hs de este jueves rige una "retención de tareas" en los lugares de trabajo y, en las empresas en que no se abone lo acordado, "los colectivos no van a funcionar". Qué líneas no funcionan, cuáles prestan servicio y cómo operan los trenes y subtes.Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, ante la consulta de este medio, que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.resaltó temprano esta mañana la empresa Moqsa en un mensaje en su cuenta de X.Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones., reza el documento que difundió la UTA a través de las redes sociales, mientras aún se desarrollaba el encuentro con empresarios y funcionarios de gobierno.En consecuencia, el gremio adelantó que los choferes y empleados de las empresas de transporte se presentarán en la próxima jornada en sus puestos de trabajo, pero estarán aguardando que se les deposite las suman que reclaman. Pasadas las 16 horas la reunión concluyó y ambas partes mantuvieron su posición: los empresarios afirmando que sin mayores ingresos no podrán afrontar los ajustes salariales y el sindicato exigiendo que se cumplan los acuerdo previos. Volverán encontrarse el próximo lunes, a las 15 horas, nuevamente con el arbitrio de los funcionarios de la Secretaría de Transporte.El sindicato sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.Las empresas, en tanto, reiteraron que pagando $737.000 como básico por el mes de marzo, nada adeudan en materia salarial. En esa diferencia de $250.000 está el conflicto. “”, señalaron los dirigentes.Sin embargo, las cámaras empresarias esgrimen que los costos de funcionamiento no les permiten afrontar esos pagos. y que la voluntad de asumir los aumentos estaba supeditada a los aportes del Estado. En esencia, los que dicen los propietarios de las empresas de transporte es que sus ingresos se han visto reducidos tanto por los subsidios que transfiere el Estado, como por las tarifas.En la jornada del martes 9 de abril, por la tarde, hubo una reunión entre los referentes de las Cámaras empresarias y los funcionarios del área de transporte del gobierno de Javier Milei. Allí asistió el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro, quien afirmó que insistirán en que la tarifa vuelva a aumentar.explicó. Además, el dirigente empresario aseguró cuál es la valor del boleto sin la asistencia de fondos públicos. “Un boleto sin subsidio es de 1200 pesos”, advirtió.