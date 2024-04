La Matanza: Espinoza realiza operativos territoriales y entrega repelentes a jubilados ante el dengue

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, visitó el Centro de Jubilados “No me olvides”, de La Tablada, donde se realizó una reunión de trabajo en la que participaron Centros de jubilados del distrito para trabajar en las tareas preventivas y frenar los contagios de dengue.Allí, junto al secretario de Salud del distrito, Dr. Alejandro Collia y a la secretaria de la Tercera Edad, Marisa Guerin, brindaron información respecto a la epidemia y realizaron la entrega de frascos de repelentes.“Enfrentamos una epidemia de dengue con un gobierno nacional totalmente ausente que no da respuestas, no tiene un plan estratégico, ni se hace cargo de las y los argentinos: sin vacunas, con góndolas vacías sin repelentes o con precios desorbitantes”, expresó el jefe comunal, y remarcó: “Las únicas beneficiadas con la desregulación del mercado son las empresas multinacionales y los únicos perjudicados son, una vez más, los trabajadores, los jubilados y la clase media”.En esa línea, señaló que desde el Municipio de La Matanza se trabaja para que "las y los vecinos estén más protegidos”, y por eso destacó que para ello iniciaron la entrega "de forma escalonada y de manera gratuita, de repelentes a las y los jubilados, a las personas contagiadas y a las personas con alguna comorbilidad, que son quienes están dentro del grupo de alto riesgo”.Respecto a la situación actual del dengue en La Matanza, Espinoza indicó que “las estadísticas de esta epidemia en el distrito demuestran que los contagios están por debajo de la media nacional y muy por debajo de la media provincial”.Cabe destacar que el Municipio viene realizando trabajos de concientización respecto al dengue desde el mes de diciembre. En este sentido, el intendente manifestó: “Estamos trabajando con promotoras y promotores de la salud, que visitan los hogares de cada una de las ciudades del distrito para brindar información respecto al dengue y a los cuidados para prevenir la propagación del mosquito Aedes”.Al respecto, el doctor Alejandro Collia informó: "Estamos atravesando una situación de emergencia de un virus que empieza por una picadura, genera dolor de cabeza, de huesos y de músculos, que puede evolucionar en forma leve, moderada o grave”."En el Municipio de La Matanza empezamos a trabajar hace varios meses con una importante campaña comunicacional para informar dónde está el problema, ya que el dengue es una enfermedad sociosanitaria y por eso es muy importante la participación de la comunidad”, dijo, y agregó: “Para mí es un orgullo estar acompañando a Fernando Espinoza, que es un intendente que está al lado de la gente”.Por su parte, la secretaria de la Tercera edad del distrito, Marisa Guerin señaló: “Tener a Fernando Espinoza como intendente, que está continuamente atento a las necesidades de sus jubilados y les demuestra su amor, es maravilloso. Nunca me voy a cansar de agradecerle todo lo que hace por los jubilados que construyeron La Matanza”.Para finalizar, Fernando Espinoza remarcó: “Desde La Matanza vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance en materia de concientización y con la entrega gratuita de repelentes”. “Siempre vamos a estar al lado de nuestro pueblo y trabajando por más justicia social”, advirtió.