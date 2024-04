Un senador libertario comparó el triunfo de Milei con una violación y desde UP salieron al cruce

En el marco de una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara alta, el senador de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni, comparó el triunfo de Javier Milei con una violación. La legisladora de Unión por la Patria (UP), Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce del libertario.En medio de un debate sobre distintos DNU de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, Paoltroni hizo uso de la palabra y se despachó con un insólito y desagradable comentario: "Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia. El de la bella durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos"."Acá estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante 4 años", agregó el senador.El comentario del formoseño fue lamentado en vivo tanto por propios como ajenos a su espacio. El libertario Oscar Zago se agarró la cabeza como “no pudiendo creer lo que estaba escuchando”.Acto seguido, Sagasti pidió la palabra para repudiar los dichos de Paoltroni. "¿Está hablando de una violación? ¿Cómo había sido el cuento?; ¿Cómo que estaban todos dormidos?; ¿En serio, senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? Es un espanto lo que acabamos de escuchar, señor presidente. Hacer una fabula de una violación en el Senado de la Nación no me parece. Yo digo circo y se escandalizan, pero el señor habló de una violación y nadie dice nada", expresó la senadora."Quieren que nos violen a todos. Eso es lo que dijo. Que el presidente Milei nos vino a violar. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto. ¿Sabe qué? cuando tengamos quórum para una sesión le voy a hacer una cuestión de privilegio y lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias en la comisión de asuntos constitucionales porque moralmente usted no está preparado para estar acá", agregó la senadora de UP."La violación es un delito que sobre todo padecemos las mujeres y las niñas y no vamos a permitir que nadie diga banalmente que un Presidente de la Nación nos despertó porque nos violó", completó.