La mala semana de Caputo: de la inflación a los números rojos y el ruego al FMI

Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo.



Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega.



Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1… pic.twitter.com/H4ntaLzWky — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

Buen día, señor ministro. No, esa es la cuenta real de un ex ministro, tan ineficiente como usted. La cuenta “falsa” es esta que le escribe, a la que usted citó como verdadera para asegurar que la inflación “colapsaba”. Que tenga una excelente jornada. pic.twitter.com/ia1UR01PI9 — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 10, 2024

La semana del ministro de Economía,, parece ir de mal en peor. Una vez más utilizó datos de precios de una cuenta falsa de Twitter para mostrar una supuesta desaceleración de precios; además las generadoras eléctricas y petroleras exigen al Gobierno que les pague la deuda acumulada para lo que se analiza emitir un bono. Mientras tanto busca un nuevo financiamiento por parte del FMI.El ministro no se conformó con utilizar los datos falsos arrojados por el Jumbo BOT que salió a aclarar: “Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega”. Y fue por más, el Coto BOT, otra cuenta que no pertenece a la empresa de supermercados.El administrador de la misma contó en una entrevista con Radio Con Vos que toma una canasta de solo 64 productos de la web de Coto cuando la cadena tiene un universo de entre 2 mil y 3 mil precios. Es decir, la metodología del cálculo es insignificante a los fines estadísticos de tratar de asimilarla a un IPC (Índice de Precios al Consumidor) de alimentos como pretendía Caputo.A partir de estos usos de información errónea por fuentes no oficiales, el ministro fue cuestionado tanto por fuentes internas del Gobierno como por Martín Guzmán, ex ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta Manuel Adorni, vocero presidencial sólo pudo asegurar que “en la última semana de diciembre efectivamente hubo deflación, en un momento que estábamos corriendo en un túnel hiperinflacionario” y luego se fue de la conferencia de prensa matinal sin poder responder sobre el Jubo BOT.Todo el circo con los bot no ayuda a que los números no cierran: si bien el Gobierno obtuvo superávit financiero fiscal - un resultado positivo luego del pago de intereses de la deuda- por unos $856 520 millones acumulados en los primeros dos meses de 2024, durante el mismo período dejó de pagar los subsidios a la energía eléctrica por $827 069 millones.Es decir, si el Estado nacional hubiese pagado, a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a las generadoras eléctricas, las petroleras que producen gas natural y las cuentas con la empresa pública Energía Argentina (ENARSA), no hubiese tenido un resultado positivo en las cuentas públicas fiscales.A principios de este año la deuda con las empresas energéticas, que ya venía acumulando desde el 2022, creció notoriamente. El total alcanza al equivalente en pesos a 2 200 millones de dólares, lo que corresponde a unos US$ 1 300 millones de energía eléctrica y otros US$ 900 millones por el gas natural. Al parecer, el ministro Caputo analiza emitir un bono para poder saldar esta deuda a mediano plazo."Toto" Caputo viajará el próximo 17 de abril a la ciudad de Washington en Estados Unidos para asistir a la Asamblea de Primavera del FMI (Fondo Monetario Internacional), con la idea de solicitar un nuevo préstamo de USD 15 mil millones para liberar el cepo. Pronto deberá empezar a pagar la deuda con importadores por más de 3 000 millones de dólares y el campo se niega a liquidar la cosecha gruesa.Pero en la conferencia de prensa de los jueves del FMI, su vocera oficial Julie Kozak, dijo que es “prematuro” hablar de un nuevo programa para la Argentina y dió una mala señal para este pedido, lo que posiblemente tenga que ver con la negativa del ministro de devaluar como le exige el Fondo Monetario.