El peronismo porteño selló la unidad con Recalde a la cabeza

Luego de negociaciones cruzadas durante los últimos días, el Partido Justicialista porteño cerró una lista de unidad para las elecciones del próximo mes con Mariano Recalde a la cabeza.Recalde buscará su reelección mientras que el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina -que se presentó como candidato a presidente del partido un par de semanas atrás- irá como candidato a vicepresidente tercero. En esa misma estructura se fusionarán la CGT, el Movimiento Evita, una parte el peronismo local y La Cámpora.La vicepresidencia primera será ocupada por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, del Nuevo Espacio de Participación (NEP), partido que conduce Juan Manuel Olmos, y Jorge Meneses, que actualmente ocupa la vicepresidencia segunda.El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, encabezará la lista de Congresales Nacionales y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, presidirá el Congreso del Partido. La secretaría general del Consejo Metropolitano la ocupará Javier Andrade, que es parte de La Cámpora, y en la Presidencia del Instituto de Formación Política continuará el legislador Juan Manuel Valdés (Bicentenario).Rodríguez y Olmos fueron los encargados de terminar de cerrar la fusión de las candidaturas. El líder sindical apoyaba a Abal Medina mientras que el ex vicejefe de Gabinete impulsaba la reelección de Recalde. Ambos estuvieron al frente de las negociaciones y del reparto de cargos en el esquema partidario.Como ha sucedido en otras oportunidades en el peronismo, un sector mayoritario decidió evitar la elección, construir un acuerdo que aglutine a la mayoría y darle mayor volumen político a la conducción.De todas maneras, hasta la medianoche hay tiempo para que se generen cambios en los cargos partidarios. En las comunas aún no están cerradas las candidaturas. Esa negociación en proceso es la que mantiene cierto ruido detrás del acuerdo de unidad.