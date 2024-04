"A ver la cartita de los salamines hipócritas y mentirosos": con insultos Milei volvió a acusar a la UBA de "adoctrinamiento"

NO HAY ADOCTRINAMIENTO?

Hay diversidad sí, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal... https://t.co/TFENlvZL3f — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

A una semana de la movilización nacional de las universidad públicas por el desfinanciamiento presupuestario del Gobierno, el presidentebusca desprestigiar las instituciones educativas superiores y acusa a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de "adoctrinamiento y persecución" a estudiantes libertarios."¿No hay adoctrinamiento? A ver la cartita de los SALAMINES hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la LIBERTAD", sostuvo el Presidente a través de su cuenta de X donde el mandatario compartió testimonios de supuestos estudiantes que mostraban presuntos actos de "adoctrinamiento" en la Universidad de Buenos Aires (UBA).Y aseguró: "Hay diversidad sí, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal”. También compartió la denuncia sobre una presunta amenaza “a una alumna de la UBA por estar a favor de Javier Milei en la FADU” y afiches universitarios contra Milei.Mientras el mandatario intenta desprestigiar a la UBA, la casa de altos estudiosLa semana pasada se conoció que un nuevo ranking de la consultora británica Quacquarelly Symonds (QS) coloca a la UBA entre las 50 mejores del mundo en Artes y Humanidades y en 6 áreas de estudio como Lenguajes Modernos, Antropología, Derecho, Ingeniería del Petróleo, Sociología y Diseño.Al mismo tiempo,. Las medidas de recorte del gasto público del Gobierno nacional y la prórroga del presupuesto 2023 para la educación pública superior que no contempla una inflación de tres dígitos ha derivado en un proceso de desfinanciamiento de decenas de instituciones de todo el país que, a semanas de haber comenzado la cursada, no saben si podrán garantizar las actividades durante el segundo cuatrimestre.A esto se suma los recortes al sistema científico y tecnológico; la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); la no renovación de las becas; la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores del sector; y la suspensión de obras de infraestructura en ejecución; problemáticas que complejizan aún más la realidad del sistema universitario.Por lo que, estudiantes y docentes, y los rectores reunidos en el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional de 73 universidades públicas convocaron para