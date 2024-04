Mondino fue a Brasil a tratar de reactivar el deteriorado vínculo y no descartó un encuentro Lula-Milei

la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, viajó a Brasil con la misión de reconstruir el lazo y fue recibida la mañana de este lunes por su par Mauro Vieira, en su primer viaje oficial al principal socio comercial de Argentina

“El principal mensaje que quisiera transmitir en este momento es la seguridad que tenemos sobre la centralidad y relevancia de la relación bilateral. Se ha convertido en una verdadera política de estado”

“La posibilidad de un encuentro entre el presidente Milei y Lula por supuesto que está siempre presente. Tengamos en cuenta la agenda internacional de ambos, que es bastante compleja, pero sí, en algún momento esperamos que pueda ocurrir”

El gobierno libertario argentino intenta, en un contexto en el que tiene malas relaciones con casi todos los países vecinos y de la región,Es que, luego de que el presidente argentino insultara y agrediera a su par brasileño incluso antes del triunfo electoral ante, que tuvo como respuesta el faltazo del mandatario vecino a la asunción libertaria, la relación quedó rota. Las diferencias, a esta altura, son además de políticas e ideológicas, personales. Esto sin contar el apoyo explícito de Milei aarchi enemigo y también agresor personal de Lula.Ahora,Según la información oficial que distribuyó Itamaray,. También se tocó el tema del, que inició y concluyó el gobierno anterior, pero que el actual tiene retrasado en su continuidad que permitirá“Las relaciones argentino-brasileñas están marcadas por la intensidad de los flujos de inversión y comercio; emisión y recepción de gran número de turistas y estudiantes; y la cooperación en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la energía convencional y nuclear, y la ciencia, la tecnología y la innovación”, se indicó oficialmente.Mondino, por su parte, fue taxativa al asegurar en conferencia de prensa que, ratificando la centralidad de ese proyecto y otros iniciados previamente a diciembre de 2023. Obviamente, allí no incluyó el ajuste letal a la obra pública de la gestión que integra, los serios problemas para hacer veloz la gestión del Estado que exhiben y, obviamente, la mala predisposición que al día de hoy mostraron para con el país vecino., destacó Mondino, en un breve pronunciamiento a la prensa tras el encuentro en el palacio de Itamaraty, sede de las relaciones exteriores de Brasil.Mondino llegó a Brasil para una visita oficial de tres días, que continuará este martes y miércoles en San Pablo, enfocada en reuniones con empresarios.Ambos cancilleres repasaron los avances en la modernización de puentes binacionales, entre ellos el lanzamiento de la licitación para el puente que conecta Sao Borja, en el estado brasileño Rio Grande del Sur, y la ciudad correntina de Santo Tomé, y la cooperación en Defensa, con el interés de que Brasil venda vehículos blindados al país.La canciller de Milei evitó confirmar si el gobierno argentino podrá cumplir con el plazo fijado por la administración del expresidente Alberto Fernández para concluir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner en 2025 y comenzar a exportar gas a Brasil el año que viene. “El tema energético es de gran complejidad", atinó a decir., explicó la ministra, dando a entender que no se cumplirán los plazos, antes de mencionar también la posibilidad en estudio de que el gas llegue a Brasil a través de un gasoducto de Bolivia.Consultada Mondino en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de una reunión Milei-Lula, la respuesta fue menos negativa que en anteriores oportunidad, pero poco contundente para darle fuerza a la chance., dijo, no descartando la situación pero a la vez excusándose.Tras el paso por la capital brasileña, Mondino tendrá en San Pablo reuniones con industriales de la poderosa Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y representantes de empresas como la energética Raizen.