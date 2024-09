Los controladores aéreos de ATE/ANAC anunciaron un paro, pero el Gobierno aseguró que no afectará los servicios de aeropuertos

Los controladores aéreos vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron para este jueves un paro en reclamo por la “preocupante situación salarial” en el sector y en “rechazo a los despidos”.Según informó ATE, el cese de la prestación de servicios se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 y entre las 17 y las 22. Durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado.El Secretario General de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, reveló que no han tenido "ninguna comunicación con los distintos sectores del gobierno nacional, ni con los de Transporte, y por ende la medida de fuerza del día 19 se mantiene vigente”.“Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo eso sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto”, indicó Belelli.Y aclaró que “a diferencia de lo que dicen en algunos medios, nosotros no venimos con un escenario de conflicto por motivos políticos o partidarios, el el conflicto se da porque se han producido despidos y situaciones que han puesto, de alguna manera, luces de alerta en nuestra organización”.“Apelamos a la a la racionabilidad de quienes toman decisiones para que se pueda abordar el tema con la seriedad que hace falta y nos convoquen. Vamos a trabajar para lograr una salida de este conflicto y que se puedan normalizar las operaciones para ese día. Pero por el momento la medida sigue vigente”, afirmó el gremialista.La Secretaría de Transporte aclaró que el paro anunciado por ATE/ANAC no afectará los servicios en los aeropuertos. "Es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los los aeropuertos", cita un comunicado del organismo.En esa línea, completa que por el momento, "no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo". "La aclaración se realiza ante notas que circularon que el paro será de controladores aéreos, cuando no alcanza a dichos sectores", finaliza.