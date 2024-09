¿Chau Magis TV?: la Justicia ordenó el bloqueo de la app de películas y metió a Google de forma inédita

la Justicia argentina sigue en el tren anti piratería y ordenó en las últimas horas a través de un fallo sin precedentes en la región el bloqueo de todos los dominios relacionados con el servicio películas y series gratis por internet llamado Magis TV, una de las redes que ofrecen estos servicios de manera "libre" o ilegal - caben los dos términos, como sucedía con el dólar blue - más grandes del mundo

Con el antecedente cercano de Fútbol Libre - y el nacimiento de Pelota Libre -,Pero además y en la misma decisión, la justicia nacional le exige a Google que impida el uso de la aplicación en dispositivos que usen su sistema operativo Android, cosa que desató polémicas y cuestionamientos por parte de especialistas.Fue a través de un fallo del juez, a cargo del Juzgado N°4 de San Isidro, en el marco de la Operación 404. Se trata de una causa contra la piratería audiovisual iniciada en Brasil, dirigida por el Ministerio de Justicia de ese país, y que contó con la participación de entes gubernamentales de Argentina, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.Se investigaron a su vez, en Buenos Aires y Misiones, redes de comercialización de TV Boxes, que son los dispositivos utilizados para transmitir señales de las operadoras de TV por cable, que en estos casos ya traían instalado el aplicativo de Magis TV.Durante la extensa investigación llevada a cabo por la fiscalía de Cibercrimen en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) se buscó dar de baja a la red y confiscar también los TV Boxes.En Brasil se llevaron a cabo acciones judiciales y policiales contra otras redes de piratería, mientras que las fuerzas de seguridad argentinas allanaron comercios en Misiones y Buenos Aires la venta de TV Boxes.Además, fueron allanados los domicilios vinculados con los servicios IPTV ilegales denominados “Mospy TV” y “Federico TV”, que ofrecen contenidos de diversas plataformas. Se ordenó el bloqueo de todos los dominios relacionados con los servicios ilegales y la inhabilitación de su aplicativos en el sistema operativo Android de Google.En la mañana fueron detenidas 5 personas en procedimientos simultáneos realizados en Argentina y Brasil. Además, se bloquearon 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y música, según precisó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño, que concentró toda la información del denominado operativo 404.En Argentina, la causa fue impulsada por una denuncia de la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza). Su presidente, Jorge Bacaloni, detalló que se sumaron pruebas durante meses para demostrar que Magis TV, Mospy TV y Federico TV eran plataformas piratas.La justicia logró previamente a este fallo que se bloquearan todos los sitios a nivel mundial de descarga de Magis TV, por lo que así impide, por ahora, que se pueda descargar la app en dispositivos que no la tengan al día de hoy. El problema es el caso de los millones de usuarios que ya la tienen.El juez Rossignoli le pidió a Google “que adopte los medios técnicos necesarios para desinstalar, en forma inmediata, de los sistemas Android que reporten IP en el territorio de la República Argentina (lo cual podrán verificar mediante las IP que se encuentren asignadas a este País) la Aplicación de nombre: MAGIS TV”.Magis TV es el mayor servicio por fuera del marco legal y de los cobros de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) de Latinoamérica por volumen de usuarios, con 55 millones de visitas en los últimos seis meses en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.Ofrece un servicio que consiste en retransmitir televisión en directo por medio de internet sin contar con los derechos correspondientes.“Magis TV tiene presencia fuerte en todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos inclusive, especialmente en el mundo de habla hispana. Mediante esta app, lo que se puede lograr es la visualización de absolutamente todo el contenido pago de televisión por cable: todas las películas premium, el fútbol, deportes de todo tipo, películas para adultos, inclusive todos los estrenos de las plataformas de streaming”, explicó a Infobae el fiscal Alejandro Musso, titular de la UFEIC.El funcionario judicial precisó que "se accede pagando una suscripción y descargando de páginas webs la aplicación y pagando mes a mes" pero que la "novedad" era que "se venden TV Boxes para Android, que revolucionaron el mercado porque no se paga más mes a mes, se paga una sola vez y tenés el servicio libre para utilizar una vez que la enchufás". El costo en Argentina es de unos 50 dólares."Como se bloquearon todas las páginas ilegales de fútbol hace dos meses, hubo una migración masiva y ahora está explotado el mercado argentino de TV Boxes importadas en forma clandestina desde China, precargadas con distintas aplicaciones, entre ellas Magis TV, con todo este contenido liberado”, analizó el fiscal.En ese punto, especificó que "ahora lo que se logró fue no solo bloquear todos los sitios de descarga de Magis TV a nivel mundial, que son 70, por lo que no se va a poder descargar más la app", pero que "queda un problema, que es grave: tenés instaladas millones de aplicaciones en distintos dispositivos Android, incluyendo a esas TV Boxes".Por eso destacó que la orden judicial es "inédita, que está en trámite de que Google la analice -entendemos que no se pueden negar-, que es desinstalar, mediante la actualización del sistema operativo Android, la aplicación en todos los dispositivos que impacten con IP en Argentina”.O sea, piden que Google detecte quiénes tienen ya instalado Magis TV y que los fuerce a borrar la app al obligarlos a reinstalar Android para seguir utilizándolo.Según un artículo publicado en Clarín con el testimonio de múltiples expertos en ciberseguridad, es de imposible cumplimiento. "Google tiene una política de que cualquier aplicación quen un usuario instale en su dispositivo tiene que hacerlo por la Play Store, su tienda oficial. Desde el momento en el que instala algo por fuera de Play Store, se está dando un consentimiento de que se está algo de una fuente desconocida. Por eso cuando instalás algo por tu cuenta asumís el riesgo de que te podés infectar", explicó a ese medio Gabriel Franco, especialista de la empresa de ciberseguridad argentina Faraday.Además precisó que "las actualizaciones de Android no las maneja Google" sino que las "administra Samsung, Motorola, o el que sea que fabricó el dispositivo donde estás corriendo el sistema operativo", con lo cual juzgó imposible que "el update se haga en todos los dipositivos". Y concluyó: "No tiene sentido".