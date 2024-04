La oposición dialoguista busca una fórmula de movilidad jubilatoria que propine un cross a Milei y reemplace su DNU

El bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados presentó su propuesta de Ley para modificar la fórmula de la movilidad jubilatoria, mientras continúan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista en el marco de la ley ómnibus. "Diputados de UP presentamos un proyecto de Ley para modificar la fórmula de Movilidad Jubilatoria. Su dictamen y tratamiento en el recinto es urgente", tuiteó la cuenta oficial del bloque de la Cámara baja.Según señalaron los legisladores en redes sociales, UP proponeEn este marco, el proyecto de ley institucionaliza el bono de $70.000 para los haberes mínimos e incluye un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones,Además, se plantea una actualización mensual por inflación de las jubilaciones, a modo de adelanto de la fórmula trimestral que continuaría vigente.En tanto la oposición dialoguista de Diputados buscará consensuar una fórmula de movilidad jubilatoria con mejores beneficios que la decretada por Javier Milei, que ajusta por inflación mensual desde julio. A ese beneficio, la oposición debate agregarle un piso garantizado similar a la canasta básica, una cláusula que tome en cuenta los salarios y una recomposición por la suba de precios de enero.Las negociaciones pivotan entre el PRO, la UCR, los distintos grupos de Hacemos Coalición Federal (HCF) y los partidos provinciales. La definición será este martes, a las 16, en una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, cercana a Martín Lousteau. Unión por la Patria no participa de los diálogos, pero -como presentará su propio dictamen- habilitará el resto. Esto es así porque, si más de la mitad de la comisión suscribe un despacho, cualquier otro queda validado.De todos modos, para que lleguen al recinto restaría un dictamen de la Comisión de Presupuesto, cerrada con candado por su presidente, José Luis Espert. No por mucho tiempo: deberá abrirla para tratar la ley ómnibus y el pacto fiscal. En ese momento, el economista no podrá evitar el reclamo por debatir la movilidad previsional. En la UCR y en HCF creían que el debate jubilatorio no debería complicar el inicio de la ley ómnibus y el pacto fiscal, que el Gobierno quiere tratar desde esta semana.Un reporte privado estima que los jubilados de la mínima van a tener este año un incremento de haberes de 220% durante 2024, debido al cambio de la fórmula de movilidad previsional.En informe indica que “la transición, los haberes también se actualizarán por IPC, y en abril se dará un plus del 12,5%”, mientras que “en junio, el incremento será el mayor entre la fórmula vigente y la nueva”. “Según nuestras estimaciones, la ley vigente arrojaría una suba de haberes del 50% en junio, por debajo del 61% de la nueva fórmula”, señala Equilibra.