Hay que cuidar al Presidente: Bullrich expresó preocupación por los vuelos de Milei en aviones comerciales

La ministra de Seguridad,, manifestó en las últimas horas su preocupación por la seguridad del presidentey sus viajes al exterior en vuelos comerciales, en el marco de la crisis internacional por el último atentado de Irán a Israel por el que el Gobierno salió a respaldar al Estado israelita.Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la ministra en una entrevista en LN+ al referirse a los viajes que el mandatario realiza en líneas comerciales supuestamente desde su bolsillo para remarcar que no genera un gasto al país con sus reiteradas giras por el mundo.En ese sentido, Bullrich reconoció que una eventual modificación en la rutina de utilizar vuelos comerciales para los traslados del mandatario argentino es un tema que no se ha tratado aún. “No se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado. Peropor la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”.Tras la crisis internacional por el ataque de Irán a Israel y la toma de posición de la Argentina que podría involucrar al país en una guerra, la ministra de Seguridad indicó: “Hoy hemos cambiado la situación, porque. Hemos mantenido los niveles de alerta alto en la frontera norte y en la triple frontera, porque es ahí donde tenemos que tener el máximo cuidado de posibles personas que entren a Argentina”, sostuvo.“Hemos bajado a un nivel moderado todo lo queY tenemos un nivel alto en las embajadas de la zona de conflicto y un nivel moderado en el resto de nuestras embajadas y en distintos objetivos que se consideran estratégicos.”, remarcó.En ese marco, destacó que el país está integrado en la comunidad de inteligencia del mundo. "Habíamos salido absolutamente del mapa, no había confianza. Cuando no hay confianza no hay intercambio de información y lo más importante es ese intercambio de información. Que funcione una comunicación online inmediata es fundamental para la seguridad del país”, subrayó.Sobre la reunión del comité de crisis, convocada por el propio Milei el domingo pasado, Bullrich confirmó el apoyo a Israel. “Lo primero que se planteó, y que planteó el Presidente, es un encuadre de cómo es nuestra decisión y por qué tomamos esta decisión. Y a partir de ahí se repasaron los temas que hacen a la construcción de la unidad antiterrorista, que tiene la Argentina, ni bien se conocieron las primeras noticias yCon una enorme colaboración de las 23 provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Bullrich explicó que Milei planteó que Argentina está con Israel "por convicción". "Porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. No es un tema de ganar o perder, es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina”, manifestó.Cuando históricamente estuvimos ahí, declarando la guerra, tres días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. La neutralidad no es la posición Argentina, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición Argentina. La posición es que los estados que pertenecen a las democracias, al mundo occidental, que tienen valores compartidos con Argentina, Argentina va a estar de ese lado, les vaya bien o les vaya mal. Como es la decisión con Ucrania”, concluyó.