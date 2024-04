Los espías de Milei: en qué gasta la AFI libertaria, la Bicameral que no arranca y borrar el legado de Stiuso

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia,, envió al Congreso la rendición de cuentas de diciembre a febrero con el detalle de los gastos reservados. Sin embargo, la bicameral encargada de evaluar esas cifras no está conformada por la demora en la designación de los integrantes de la Cámara de Diputados.Si el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no oficializa la designación de al menos cuatro de los siete representantes de la la bicameral no puede reunirse y quedan sin control la totalidad de los organismos de inteligencia del país. Además de la AFI, esta comisión debe supervisar las áreas de espionaje de las Fuerzas Armadas y de la Política Federal.La intervención de Silvestre Sívori, hombre que responde a Nicolás Posse, dura dos años y en ese plazo Milei no enviará su pliego al Senado., según confirmaron al portal Letra P fuentes del organismo. "Nosotros cumplimos. Cuando se arme la bicameral se evaluarán", señalaron.Los gastos reservados son los más inspeccionados por la oposición porque permiten hacer tareas de inteligencia sin una rendición inmediata. Al no dejar rastros, no hay que rendir cuentas sobre para qué son utilizados.El presidente Javier Milei sólo dedicó un día de su gestión para definir sus planes con la AFI. En enero, ante Sívori y su equipo (muchos exmilitares formados en espionaje), ordenó aplicar en el organismo su política exterior: alineamiento irrestricto con Israel y Estados Unidos. El enviado del Mossad en Argentina visita con frecuencia el edificio de la calle 25 de mayo.Desde el kirchnerismo reconocen que, si bien no evitaron la motosierra, Sívori no aplicó un recorte tan brutal en el personal que asumió en 2014 para reemplazar a las fila del desplazado Jaime Stiuso, líder del área de contrainteligencia durante cuatro décadas.Incluso, Milei sostuvo el decreto del expresidente Alberto Fernández para impedir al organismo ser auxiliar de los jueces, que durante el macrismo le permito nutrir de información las investigaciones a Cristina Fernández de Kirchner.Aun así, en el Gobierno tienen la decisión de activar el área de operaciones, conla histórica base de Stiuso que quedó desmantelada tras su salida.Además, paraPosse mantiene una disputa con la ministra Patricia Bullrich (Seguridad) y el ministro Luis Petri (Defensa), quienes no tomaron bien su decisión de unificar los sistemas de espionajes.Otra prioridad en la gestión de la AFI, que perdieron relevancia luego de la filtración de los nombres de los agentes durante la gestión de Cristina Caamaño.. Antes de asumir había estado a cargo de la transición con la exSIDE y con la Secretaría de Legal y Técnica.Fue el jefe de Jurídicos del Ministerio de Transporte en épocas de Guillermo Dietrich. Antes, había trabajado en el Gobierno de la Ciudad. En 2008, se había desempeñado en la Secretaría de Legal y Técnica porteña. Desde 2010, había estado en la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Protección Ambiental. Después reportó bajo el ala de Dietrich en la Ciudad antes de que Mauricio Macri ganara las elecciones en 2015. Hasta 2021, trabajó en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad, que es el cuerpo de abogados que representa a la administración porteña., uno de los asesores de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia. Izura fue abogado de la Policía Metropolitana y defensor del exsubjefe de la Armada Benito Rótolo, que terminó condenado por el escándalo de espionaje en la base Almirante Zar de Trelew. En el mismo estudio también está asociado Jaime Seoane, de larga relación con Pablo Noceti, el exjefe de gabinete de Patricia Bullrich.Según consignó Página 12,En todo momento, se mostró como hombre de Milei pese a que tiene antecedentes en el macrismo y se reporta a Nicolás Posse.