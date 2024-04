La Justicia volvió a declarar inconstitucional el capítulo laboral del DNU

Ladeclaró nuevamente la inconstitucionalidad del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei al señalar que busca “desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical”.La resolución fue ante una acción de amparo presentada por la Asociación del Personal Aeronáutico, que había pedido "la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV - Trabajo-" del decreto. La Cámara Laboral ya había decretado la inconstitucionalidad de la reforma laboral por DNU ante una acción de amparo formulada por la CGT. Además, el fallo también cuestiona la existencia de razones de necesidad y urgencia para emitir el DNU.Para los camaristas, Diana Cañal y Alejandro Perugini, el capítulo que en los hechos significaba una reforma laboral completa,de que en la historia de la humanidad, fue la unión de los trabajadores la que hizo la fuerza". "Detrás de esta pretensión se escuda la de dy así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros", remarcaron.(y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución", advirtieron los camaristas.En ese sentido, remarcó que "conculca los derechos que dice defender" y alertó que "no puede perderse de vista que, tratándose de una reforma que incluye una normativa tan amplia como es la ley de Contrato de Trabajo, leyes especiales y la ley de Asociaciones Profesionales, correspondía sin duda esperar poder seguir los trámites normales de la formación de las leyes en el Honorable Congreso de la Nación".Incluso la Corte Suprema rechazó el último martes dos planteos que cuestionaban la totalidad del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Si bien los ministros cortesanos no se refieron a si el decreto es válido o no, vía un tecnicismo blindaron cualquier tipo de cuestionamiento global contra el megadecreto.