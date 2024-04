Con rango de ministros, ascendieron a Karina Milei y Eduardo Serenellini: cuánto cobrarán

Javier Milei otorgó el rango de ministro a los secretarios de Estado Karina Milei (secretaria General), Eduardo Serenellini (secretario de Prensa) y Javier Herrera Bravo (secretario Legal y Técnico).

En medio del conflicto por la suba de sueldos de los senadores mientras se recorta el presupuesto para universidades públicas, el persidenteAsí, las tres áreas seguirán siendo formalmente Secretarías, directamente bajo la órbita de la Presidencia de la Nación y no de la Jefatura de Gabinete, pero igualmente. La decisión fue anunciada este viernes en el Boletín Oficial y se conoce luego de que, a un cargo con rago de secretario con el que cobrará cerca de 4 millones de pesos.A través del DNU 337/2024, Milei modificó la Ley de Ministerios para jerarquizar a estas tres áreas. Ahora,. En enero pasado, tras la última actualización salarial de las autoridades superiores del Estado, los ministros del Gabinete pasaron a cobrar 3.584.006 pesos (luego, hubo una nueva actualización en marzo, pero Milei ordenó finalmente anularla).Al justificar la decisión en los considerandos del decreto, el jefe de Estado subrayó que "resulta necesario adecuar el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación", aunque lo mismo sucederá con la Secretaría General y la Secretaría Legal y Técnica.", añadió el texto rubricado por el líder libertario y los ministros de su Gabinete.El ascenso de los tres secretarios se dio dos días después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fuera ascendido. El actual portavoz presidencial o "subsecretario de vocería y comunicación del Gobierno" pasó a tener el rango y jerarquía de Secretario de Estado.A pesar de que, usualmente, la gestión indica cuánto cobra cada miembro, no dio detalles en relación a su sueldo en la publicación del Boletín Oficial."Que en virtud de la particular naturaleza de las tareas asignadas a dicha Subsecretaría, vinculada directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación, resulta conveniente asignar a su titular rango y jerarquía de Secretario de Estado", indicaron en el decreto que también lleva la firma del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.De acuerdo a la información pública,un secretario de Estado iba a cobra con los aumentos que impuso Milei en febrero 4.864.945 pesos.. En el caso de Adorni, esto supuso un aumento de unos 300.000 pesos en su sueldo.