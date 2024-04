Bullrich confirmó que aplicarán el protocolo en la marcha universitaria: Pensamos que puede haber una provocación

La ministra de Seguridad,, confirmó que aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha en defensa de la universidad pública de este martes.Bullrich confirmó que va a aplicar el protocolo antipiquetes aunque aclaró que dependerá de “la cantidad de gente que va”. "”, apuntó y acusó a la CGT, las organizaciones de izquierda, y la CTA de “generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad”. “Vamos a tener cuidado”, disparó.Para la funcionaria de Javier Milei, l. En declaraciones a LN+, cuestionó: “¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario?, ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran a la universidad y los que se reciben?, ¿Cómo se calcula el precio por estudiante? ¿La cantidad de plata que se le da? ¿El valor del estudiante?”Bullrich señaló que “las universidades se miden en el mundo por la calidad de las carreras que tienen y por la calidad de las investigaciones que producen en la ciencia que sea. Esa es la discusión, no más presupuesto para más burocracia”, insistió y dijo que esa discusión no se quiere dar porque “hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas y capas y capas de burocracia estatal”Tenemos que meternos más en los problemas de la realidad”, lanzó y pidió: “Quiero que los alumnos de las universidades públicas argentinas pidan que se rindan cuentas, que pregunten cuánto vale la educación y cuánto se queda en la burocracia”.El gobierno porteño formalizará en la tarde del lunes la autorización de la marcha universitaria. Con ese paso, el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, completarán el trámite iniciado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. Sin embargo, la gestión de Jorge Macri mira con preocupación el posible accionar de la ministra de Seguridad de Nación.El recorrido parte de la Plaza Houssay frente a la Facultad de Medicina, pasa por el Congreso y termina en Plaza de Mayo. La Policía Metropolitana estaría a cargo del cordón de seguridad. "Mientras acepten que el orden de la calle es del Estado y vayamos coordinando, no deberíamos tener problemas", sostuvo un funcionario porteño a LPO aunque señaló:".La clae está en que, bajo la nueva doctrina de "protección objetivos federales" que diseñó Bullrich, el Congreso y la Casa Rosada son jurisdicción de las fuerzas de seguridad nacionales que podrían expandir su accionar si así lo consideran necesario. Frente al caso que los federales avancen, la decisión del gobierno de Jorge Macri es retirar a la Policía Metropolitana para evitar el choque entre las fuerzas o quedar mal posicionados.