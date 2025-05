El FMI advirtió a Milei que su blanqueo de "dólares del colchón" puede ayudar al narco y al terrorismo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves que con el anunciado paquete de medidas para impulsar el blanqueo y uso sin controles de dólares no declarados por "ahorristas" el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo podría contravenir las normas internacionales antilavado y anti financiamiento del terrorismo.En su conferencia de prensa habitual, la vocera del Fondo, Julie Kozack, afirmó desde Washington DC. "Sobre la cuestión de los activos no declarados, lo que puedo decir es que estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos al respecto y el equipo estará listo para proporcionar una evaluación a su debido tiempo".Consultada por El Destape, Kozack alertó que, en el marco del acuerdo aprobado en abril que firmó el organismo con la Argentina por más deuda, "las autoridades (argentinas) se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización"."Por lo tanto, cualquier nueva medida, incluso aquellas que puedan estar destinadas a fomentar el uso de activos no declarados, debe ser coherente con estos importantes compromisos", concluyó la vocera del Fondo en advertencia directa al Gobierno.No obstante, como viene haciendo con manifiesto esfuerzo el organismo, elogió el rumbo económico del Gobierno a más de un mes de firmado el acuerdo.La declaración de Kozack se produjo minutos antes de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaran oficialmente las medidas en una conferencia de prensa en Casa Rosada, a las que denominaron como "Plan de Reparación Histórica de Ahorro de los Argentinos".