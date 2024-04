A horas de la marcha universitaria, el Gobierno negó la falta de presupuesto: "Está resuelto y transferido

#MarchaFederalUniversitaria #23A

🏛️ 15.30 h nos encontramos en la Plaza del Congreso

📍 18.00 h es el acto central en Plaza de Mayo#UniversidadPúblicaSiempre

Te invitamos a marchar con el @CINoficial esta tarde#YoVoy pic.twitter.com/eyQkvr3Du0 — CIN (@CINoficial) April 23, 2024

En la previa a la marcha universitaria a nivel nacional de este martes en contra del ajuste presupuestario, el vocero presidencial,, aseguró hoy que la discusión “está saldada y transferida”.“El”, aseguró el vocero en su habitual conferencia de prensa, algo que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salieron a negar en reiteradas ocasionesY cuestionó la movilización:a”. En esta línea, el funcionario mencionó la eventual participación en la medida de protesta de dirigentes como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Lousteau, Juan Grabois, entre otros. “y señaló que el Gobierno nacional es “super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes”.. Es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer pensando en que esto les puede dar mejor educación”, indicó tratando de no incomodar al sector etario que más votó a LLA en las elecciones.Según el vocero presidencial, la movilización no representa “una preocupación” para el Gobierno. “Nosotros atendemos y escuchamos todos los reclamos y estamos al tanto de todo lo que pasa en todos los ámbitos. Ahora,porque no hay ningún sentido de que eso continúe", apuntó.Y continuó: “Cuando se salda la cuestión presupuestaria,y que consideramos que dentro de sus objetivos no está la calidad educativa y que el alumno salga de la universidad siendo mejor de lo que entró en cuanto a calidad académica”. "Por supuesto, estamos atentos a los acontecimientos y al reclamo genuino que pueda haber”, agregó.Si bien desde el Gobierno aseguran haber alcanzado un acuerdo con las autoridades universitarias para actualizar el presupuesto en dos tramos uno en marzo del 70% y otro previsto para mayo también del 70%, desde el CIN niegan que haya una propuesta formal. Cabe destacar que el anuncio no fue publicado en el Boletín Oficial y, en caso de ser otorgado, el presupuesto queda muy atrás en comparación a la inflación y peligra la continuidad, no sólo de las clases sino, del funcionamiento de ciertas dependencias como los hospitales públicos.La manifestación fue convocada para hoy, a las 15.30. El punto de encuentro será la Plaza del Congreso y se dirigirán hacia Plaza de Mayo donde, a las 18, comenzará el acto central. Habrá montado un escenario con una bandera Argentina grande con la inscripción “En defensa de la universidad pública”, y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.