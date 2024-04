Columnas masivas de estudiantes y docentes universitarios comienzan a llegar a Plaza de Mayo

Como estaba previsto, la movilización inició a las 14.30 desde Plaza Houssay, con una primera escala en el Congreso de la Nación. Las columnas masivas empezaron a llegar minutos después de las 15.En su paso por Plaza Congreso, se escucharon cánticos y consignas que reivindicaron la gratuidad de la educación pública: “Señor, señora, no sea indiferente, la casta no la paga, la está pagando la gente”, se oyó. También hubo reproches al presidente Javier Milei por parte de los manifestantes.Uno de los medios de transportes directos al lugar de la marcha es el tren: en la estación de Constitución al mediodía ya se veía una gran afluencia de pasajeros con carteles para participar en la protesta.En la movilización confluyen estudiantes, docentes, egresados e incluso personas que no cursaron estudios universitarios, pero que afirmaron reconocer la importancia del sistema universitario público que ofrece el país.La movilización fue convocada por autoridades y docentes de las universidades nacionales, pero recogió el apoyo de sectores políticos, sindicatos y también de personas que se acercaron de manera espontánea para apoyar la marcha, que planteó un recorrido en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se replicará en todo el país.Se espera que a las 18, referentes de las Casas de Altos Estudios pronuncien un documento en Plaza de Mayo dando fin a la masiva movilización.Las 57 universidades distribuidas en todo el país denuncian que están atravesando una situación preocupante debido al congelamiento de las partidas y el incremento de los gastos de funcionamiento. Para el 2024, el Gobierno prorrogó el presupuesto del 2023, pese a que la inflación de diciembre pasado a marzo ya alcanzó el 90%.