La vice de Cornejo aseguró que hay carreras universitarias que son "hobbies", pero no pudo dar ejemplos

Tras la masiva marcha a favor de las universidades públicas en distintos puntos del país, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, causó controversia con sus reciente declaraciones al asegurar que hay carreras universitarias que son "hobbies" y que financiarlas es "un despilfarro". Sin embargo, no pudo dar ejemplos.En una entrevista para un programa que se transmite por el Canal 7 local, Casado se expresó en contra de continuar sosteniendo ciertos planes de estudio que ofrecen las universidades nacionales ya que se siente “estafada” al hacerlo. “Si estoy financiando algo que sé que no va a tener salida laboral, ¿cómo lo voy a seguir financiando? Es un despilfarro, es una estafa”, sentenció.La vicegobernadora sostuvo que este es un punto que hay que rever de cara a la discusión por el recorte presupuestario y rápidamente buscó la complicidad del periodista. “Hay que reverlo. Vos tenés que estar de acuerdo conmigo en que eso hay que reverlo”, le dijo al entrevistador.Luego, sintetizó su idea con una polémica comparación: “Hay carreras que son hobbies y carreras que son salidas laborales”.Su declaración provocó una reacción de sorpresa en el conductor, quien puso el ejemplo de las ofertas académicas que posee la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y le preguntó cuáles son las que, según ella, serían un pasatiempo. Hebe Casado le respondió: “La verdad que no sabría decirte en exactitud, pero hay carreras que están muy bien catalogadas en la Universidad Nacional Cuyo, en las que todos los que ingresan, egresan. Un ejemplo es medicina”.Según explicó la dirigente mendocina, para ella la discusión sobre los presupuestos de las instituciones públicas tienen que centrarse en responder a qué se destinan los fondos y verificar que estos estén siendo utilizados para sostener aquellas carreras que estén alineadas con las profesiones que demanda el país en este momento. Sin embargo, no especificó de cuáles se trata ni mencionó aquellas que no entrarían en esta categoría.Previamente a la marcha universitaria, la vice mendocina había expresado su postura sobre la convocatoria: “Nadie discute la educación pública, cuidemos que los recursos vayan donde corresponde. La marcha hoy es política”.