Marcha universitaria: las universidades se movilizan este martes contra el ajuste presupuestario de Milei

Las universidades públicas se movilizan a nivel nacional este martes en contra del ajuste presupuestario y la caída de los salarios que lleva adelante el gobierno de Javier Milei que pone en peligro la continuidad de las clases y el funcionamiento de dependencias, como los hospitales universitarios.Bajo la consigna “En defensa de la universidad pública y gratuita”, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes realizarán múltiples manifestaciones en todo el país, con epicentro en Ciudad de Buenos Aires, dondeDe la movilización participarán también estudiantes y docentes de universidades privadas, y miembros de la esfera política en solidaridad con el reclamo.Las 57 universidades distribuidas en todo el país denuncian que están atravesando una situación preocupante debido al congelamiento de las partidas y el incremento de los gastos de funcionamiento., pese a que la inflación de diciembre pasado a marzo ya alcanzó el 90%.Ayer, fue el vocero presidencial,, quien señaló que la marcha está "incentivada por la política" y descartó la posibilidad del cierre de las universidades al asegurar haber llegado a un acuerdo y reiterar un aumento, en dos tramos, del 140% en las partidas para gastos de funcionamiento.Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a todas las universidades nacionales y que convocó a la movilización, niegan haber alcanzado un acuerdo formal y reafirman el reclamo. Incluso el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, salió a aclarar que "no hubo una acuerdo, hubo una propuesta informal del Gobierno, donde se comprometen a susanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades".Y el "anuncio" que asegura el Gobierno aún no ha sido oficializado en el Boletín Oficial y, por lo tanto, no figura en los registros presupuestarios vigentes.Un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que,Esto se debe a que los gastos de funcionamiento explican solamente el 7,9% del total. En resumen, si se compara con las cifras del 2023, lo presupuestado se ubica 71% por debajo.De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias a las universidades nacionales en el primer bimestre estuvieron 28% por debajo de 2023 y 23% bajo el promedio de los últimos 6 años. Además, el presupuesto devengado en Educación sobre el total de gastos del sector público se ubica en 3,6%, siendo el menor porcentaje de la década.El vicepresidente del CIN, Oscar Alpa, consideró en declaraciones a Ámbito que “”. Siguiendo esa línea, se preguntó si Milei “está dispuesto a invertir y mantener un sistema universitario y científico reconocido en todo el mundo o por el contrario pretende reducirlo y minimizarlo para el acceso de unos pocos”.