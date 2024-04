Alberto Fernández calificó como "insignificante" al superávit y defendió la educación pública

Lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales, no es el camino correcto. La salud y la educación pública han sido pilares para nuestro pueblo. No permitamos que las destruyan. Basta de mentiras! pic.twitter.com/rLTDA5xkIz — Alberto Fernández (@alferdez) April 23, 2024

El expresidente Alberto Fernández calificó de “insignificante” el superávit conseguido por el Gobierno de Javier Milei en el primer trimestre del año y se expresó a favor de la marcha que se lleva a cabo contra el desfinanciamiento de las universidades públicas.Fernández compartió el posteo en sus redes sociales, donde sostuvo que “lograr un insignificante superávit a costa de que el Estado deje de cumplir sus obligaciones esenciales, no es el camino correcto". "La salud y la educación pública han sido pilares para nuestro pueblo. No permitamos que las destruyan. Basta de mentiras”, manifestó.En el video se menciona a diversas figuras históricas que salieron de la educación pública, entre ellas ex presidentes, premios Nobel, artistas, escritores y médicos, entre tantos otros. Además, se destacan Juan Bautista Alberdi y Carlos Saúl Menem, dos referentes de Milei.El posteo del ex mandatario se realizó en el marco de la marcha federal universitaria, donde se le reclama al Gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento a las universidades públicas. Para el 2024, el Gobierno prorrogó el presupuesto del 2023, pese a que la inflación de diciembre pasado a marzo ya alcanzó el 90%.