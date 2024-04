Un nuevo gesto de la Corte a Milei: rechazó otro recurso presentado contra el mega DNU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible por unanimidad un per saltum presentado por un abogado constitucionalista contra el DNU 70/23 impulsado por Javier Milei con fundamento en que no había "caso concreto", "causa" o "controversia".El abogado Andrés Gil Domínguez promovió un "proceso autosatisfactivo" con el objeto de que se ordene a la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación para que se aboquen al "expreso e inmediato tratamiento" del DNU 70/23 en un plazo máximo de 30 días, a efectos de su aprobación o rechazo en los términos de la ley 26.122.El reclamo llegó a Tribunales luego de ser rechazado en primer lugar por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, que desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y, por consiguiente, de "caso" o "controversia".El fallo dado a conocer en la jornada de hoy cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.En la decisión, los ministros apuntaron que la pretensión de Domínguez de que las cámaras del Congreso de la Nación aceleren el tratamiento del DNU bajo sus propios mecanismos no tenía delimitada una afectación concreta y particularizada. Así, concluyeron que las razones esgrimidas por el demandante resultaban "insuficientes" para tener configurado un caso o controversia.Se trata de la misma decisión que tomaron tan solo una semana atrás, cuando rechazaron dos demandas, una presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; y otra por el expresidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo; las cuales tenían un pedido de inconstitucionalidad de todo el Decreto desregulador de la economía aplicado por Milei en diciembre del año pasado.