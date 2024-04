Vacantes en la Corte Suprema: el Gobierno oficializó la propuesta de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

El Gobierno oficializó la propuesta de los juecespara ocupar la vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abierta desde la salida de la exministra de la Corte Elena Highton de Nolasco en 2021. Denderá de la Cámara de Senadores aceptar o no a los magistrados postulados.En una publicación en el Boletín Oficial este lunes 15 de abril, bajo la titularidad del Ministerio de Justicia dirigido por el ministro Mariano Cúneo Libarona, confirmaron: “En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24),”.Los nombres de los magistrados postulados se habían conocido hace un mes. En aquel entonces,Sin embargo, en la postulación se deja establecido que para la preselección de los candidatos se tuvo en cuenta “el prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.La idea de la gestión Javier Milei, que no propuso ninguna mujer para el cargo y pasó por encima la paridad de género, es queEn el caso de, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el Presidente lo propuso por anticipado porque pretende queque cumple 75 años en diciembre.Además, señalaron que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos,a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, p, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.Mientras que aclararon que “las presentaciones de len el plazo y en la forma señalada en el artículo 6° del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), por ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, cita en Sarmiento 329, PB (CABA) en el horario de 9.30 a 17 horas”.Y remarcaron: “que establece el artículo 2º del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación”.