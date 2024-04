Diputados: por falta de quórum, se cayó la sesión para debatir el presupuesto universitario

Luego de la multitudinaria marcha de ayer en distintos puntos del país en apoyo a la educación pública, este miércoles la Cámara de Diputados buscó realizar una sesión especial para debatir el presupuesto universitario. Sin embargo, no hubo quórum para empezar a tratar el tema.El pedido fue realizado dos días antes de la movilización por parte del bloque de Unión por la Patria. En la sesión se planeaba tratar el financiamiento a las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID). Faltaron seis legisladores para tratar la iniciativa y aunque hubo pedido de habilitar una prórroga, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo rechazó.La oposición buscaba poner el foco en el ajuste presupuestario desde las 11 y se esperaba que el oficialismo intente correr el eje a la necesidad de realizar auditorías. También estaba previsto tratar la modificación de la movilidad jubilatoria.Sin embargo, en medio de críticas a los diputados que no bajaron al recinto, no se alcanzó el total de los presentes para dar inicio al debate. De la oposición dialoguista, solo los diputados que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes habían confirmado su asistencia. El resto, aun habiendo participado de las movilizaciones, hasta última hora mantenían la decisión de no bajar al recinto.