Desplome del consumo: las ventas minoristas pymes bajaron 7,3% anual en abril

En un contexto de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las ventas minoristas pymes bajaron un 7,3% interanual en abril y, aunque se recuperaron levemente con respecto a marzo, acumulan un descenso del 18,4% en el primer cuatrimestre de 2024.Los datos surgen del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que elaboró un informe en base a un relevamiento mensual entre 1.276 comercios minoristas de todo el país realizado del 2 al 3 de mayo."El comercio minorista sigue sintiendo la dinámica decreciente del poder adquisitivo de los consumidores, que han recortado gastos en todos los rubros", señaló CAME, y destacó que seis de los siete rubros relevados mostraron caídas interanuales en el mes de abril. "El único sector que salió de esta tendencia es indumentaria y textil, favorecido por tres razones: por la proliferación de ofertas; por la muy baja base de comparación, ya que el ramo viene muy debilitado desde la pandemia; y por la desaceleración de los precios en este rubro en particular", explicó el informe.Comerciantes minoristas entrevistados por la entidad aseguraron que abril "fue un mes muy complicado, con poca venta" porque los clientes "compran lo necesario y nada más". "La gente está muy endeudada con las tarjetas y solo compra lo que le alcanza el efectivo", sostuvieron.En la comparación con el mes anterior, las ventas subieron un 1,6%, pero seis de los siete rubros cayeron en la comparación interanual. La mayor retracción se dio el sector en Perfumerías (-23,3%) y el único incremento estuvo en Textil e indumentaria (+8,8%).Las ventas en supermercados cayeron en marzo un 7,3% interanual, mientras que en los mayoristas un 10%, reveló un informe de la consultora Scentia. Por su parte, las ventas en las cadenas de farmacias se desplomó un 20,2% y en los almacenes y pequeños comercios un 7,6%.La caída es transversal a todo el consumo masivo: alimentación marcó una baja del -2,2%, bebidas con alcohol retrocedió un -13,1%, artículos de higiene y cosmética cayeron un -11,2%, mientras que productos de limpieza y ropa del hogar un -6,1%.