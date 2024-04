Más desregulación: el Gobierno modifica parte del régimen a tarjetas de crédito

Por medio del decreto 361/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el rumbo de la desregulación de la economía argentina. En ese sentido, menciona que es necesario tomar medidas urgentes para abordar la crisis económica y social que enfrenta el país.Propone así la reconstrucción de la economía mediante la eliminación de barreras y restricciones estatales que obstaculizan su desarrollo normal, "al mismo tiempo que se busca promover una mayor inserción en el comercio mundial", según consigna el Decreto. Las billeteras virtuales se posicionan como herramienta de gestión de pagos y transferencias. Pero también como instrumento de inversión de fácil acceso.El texto oficial señala que se implementará un amplio plan de desregulación para eliminar los obstáculos introducidos por diversas leyes que interfieren en el funcionamiento libre de los mercados "debido a la intervención estatal indebida". El texto oficial lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.En particular, se menciona la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito para desregular y simplificar el mercado de tarjetas de crédito, adaptándolo a los cambios en las modalidades de relacionamiento y las tecnologías de digitalización.Así, determinó que el usuario de las tarjetas de crédito no necesitará expresar su oposición cuando se envíe el resumen mensual de manera electrónica. Asimismo, se especificó que, si el usuario no recibe el resumen, la entidad financiera puede informarle sobre sus gastos mediante comunicación telefónica, electrónica u otro medio similar, siempre que se logre el propósito previsto.Este decreto eliminó barreras y restricciones estatales que impedían el normal desarrollo de la economía, se realizó una desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándose a los cambios tecnológicos; se establece que el envío del resumen mensual de operaciones de las tarjetas de crédito no requiere la oposición del usuario si se realiza de forma electrónica, y se amplían los canales de comunicación para que los usuarios puedan informar sobre la no recepción del resumen de operaciones de las tarjetas de crédito.