Tras la masiva marcha universitaria, Villarruel convocó a una charla por el supuesto "peligro del pensamiento único en la universidad"

Tras la masiva marcha universitaria y en línea con la idea de "adoctrinamiento" del Gobierno sobre las universidades públicas, la vicepresidenta y titular del Senado,, convocó a una charla en contra del "pensamiento único en la universidad".La convocatoria a la capacitación llamada "", se hizo a través de la cuenta de Instagram del Senado de la Nación, presidido por Villarruel.El evento será este viernes a las 18 en el salón auditorio Emar Acosta, en el edificio Alfredo Palacios, anexo de Senado.Este le reveló a la periodista que había sido censurado en la universidad Sciences Po, de París, cuando Peiró lo entrevistó para Infobae.". "La ideología de género, que como bien mencionas, se ha convertido en hegemónica no sólo en las universidades, sino también desde un punto de vista institucional, porque ha copado todos los espacios, incluso la concepción y aplicación de leyes. Es una negación total, desinhibida, de las realidades biológicas", dijo en esa nota, en un intento por defenderse.Alineada con el repudio a la idea de "adoctrinamiento" en la UBA, con la que insiste el presidente Javier Milei, tras la marcha en defensa de las universidades públicas y en contra del ajuste presupuestario la Vicepresidenta publicó un extenso mensaje en su cuenta de X donde expresó su “orgullo” por ser “hija de la universidad pública”, pero sin “el veneno de las ideologías”.Estudié Derecho en la UBA y Seguridad en la UTN. El esfuerzo de millones de argentinos anónimos logró que miles como yo pudiéramos recibirnos en la Universidad Pública”, admitió.Y señaló: “Adonde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia”.“Qué orgullo para los argentinos la universidad pública, peroy justifican que los argentinos que no comen le paguen la universidad a extranjeros sin ningún apego a la Argentina que los cobija", puntualizó.Y aprovechó para pegarle al kirchnerismo sin datos: "Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue"."Yo quiero una Universidad Pública que sea orgullo, no un tongo de estudiantes y adultos de izquierda,Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos y la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre. La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación", cerró.