Pullaro remató vehículos incautados a bandas narcos

Maximiliano Pullaro participó este jueves de una subasta de 40 vehículos decomisados a distintas bandas narco en Rosario y remarcó que vanEl gobernador de Santa Fe estuvo acompañado por los ministros provinciales Pablo Cococcioni y Fabián Bastía en el remate de 21 autos, seis pick up, 12 motos y un auto de colección, que tenían un precio base de entre un 40 y un 60 por ciento del valor de mercado, por los que pujaron más de 4.500 inscriptos. A los vehículos se les cambió el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.Pullaro destacó que "esta subasta es una política pública, que nunca se debió dejar de llevar a cabo" y recordó queAsimismo, señaló: "Además de meter presos a quienes no nos dejan vivir tranquilos y en paz, sepan que el Estado les va a incautar y rematar los bienes adquiridos, productos de negocios ilícitos, y con esa plata vamos a resarcir a las víctimas y donar a instituciones de bien público para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad".El remate se llevó a cabo en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.Estos bienes, que tienen como objetivo primordial su utilidad social, puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos. En el caso de vehículos, como ya se hizo durante la actual gestión, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, o por institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial.También pueden ser rematados o compactados, procedimientos que actualmente se están realizando en Rosario y Santo Tomé, en los depósitos de Aprad. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.