Polémico: el comentario homofóbico de Pichetto sobre Sergio Berni

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, pronunció un desafortunado comentario para referirse al baile del exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en un programa de streaming.Berni fue protagonista de un desopilante momento en un programa de streaming, donde no tuvo reparos al momento de bailar de forma distendida una reconocida canción de los 80’s. Los movimientos sorprendieron a todos mientras de fondo sonaba A Little Respect, un hit de Erasure, en Hay Algo Ahí (HAA), el programa de streaming que conducen Tomás Rebord y Juan Ruffo.Durante una entrevista televisiva en el programa ¿La ves? , Pichetto fue consultado si había visto el baile de Berni, a lo que el diputado respondió que no porque estuvo “muy ocupado con el cierre de la Ley Bases”.En primer lugar, apuntó contra los programas de streaming y admitió: “Soy un político del siglo XX, me cuesta un poco eso”, mientras observaba el baile de Berni. “¿Está bien esto o está mal?”, le consultó la periodista Luciana Geuna, a lo que Pichetto contestó:Sergio Berni participó esta semana de Hay Algo Ahí (HAA), un programa de streaming que conducen Tomás Rebord y Juan Ruffo. En medio de la nota, tras escuchar una canción que lo remontó a su época "bolichera", sorprendió a todos con sus aptitudes para el baile. Al ser interrogado por sus gustos musicales, dijo que escucha “folclore, tango y marchas” y resaltó que le “encanta” la música electrónica: “Me gustaba bailarla mucho, se sentía el ritmo pumba, pumba, pumba, me gustaba el pumba pumba”, acotó, sorprendiendo a los entrevistadores.