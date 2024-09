Del Plá: "El radicalismo no ha parado de sostener a un gobierno minoritario como el de Milei"

La ex diputada del FIT y dirigente de SUTEBA, Romina del Plá, señaló que la actitud del ala radical, al apoyar al gobierno minoritario de Javier Milei, ha dejado de ser sorprendente. “El rol de todo el ala radical que no ha parado de sostener a un gobierno minoritario como el de Milei ya no sorprende para nada,” comentó.(R)En diálogo con Política Argentina, la dirigente de la Izquierda destacó que la movilización en favor de la movilidad jubilatoria dado que representa un nuevo hito en la lucha de los trabajadores. Según del Plá,A pesar de la represión sufrida la semana pasada, del Plá defendió la validez de esta lucha, señalando que los jubilados, a quienes considera víctimas de ajustes sistemáticos, están peleando por su derecho a la supervivencia y no se dejarán amedrentarAseguró que estas fuerzas no disimulan su sometimiento a la política de ajuste promovida por Milei y el FMI. “Realmente está claro que el nivel de colaboracionismo y de compra/venta de votos que tienen las fuerzas políticas del régimen que no disimulan en su rol de sometimiento a la política de ajuste de Javier Milei y el FMI,” señaló.También hizo un llamado a intensificar la movilización en la calle como una forma efectiva de enfrentar el veto y exigir un aumento real en las jubilaciones. Del Plá consideró que la lucha por un incremento de las jubilaciones debe alinearse con la canasta básica calculada por el defensor de la tercera edad.concluyó, enfatizando la importancia de una participación activa y contundente en las protestas.