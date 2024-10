El Gobierno prepara un nuevo asado en Olivos para los gobernadores que respaldaron el veto al financiamiento universitario

El Gobierno Nacional prepara un agasajo para los gobernadores peronistas y los independientes que blindaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y espera recibirlos el próximo lunes en la Quinta de Olivos.Al igual que con los “87 héroes” que votaron en favor del veto a la actualización de jubilaciones, en esta oportunidad el presidente Javier Milei busca premiar, pero también acercarse a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), los peronistas y de bloques provinciales que garantizaron un nuevo triunfo legislativo del oficialismo.Lo cierto es que desde el Poder Ejecutivo se está organizando la posibilidad de celebrar un nuevo asado a la residencia presidencial, a la canasta, pero más reducido que el anterior, para este lunes a las 21. “Por ahora, está confirmado”, garantiza una fuente de gobierno a Noticias Argentinas.Se espera la presencia en la cena de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.Vale señalar que se trata además de un sector apuntado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien apuntó contra los mandatarios provinciales al asegurar que en diálogo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le confesaron que estaban más cerca de la administración libertaria que del peronismo.Los agradecimientos configuran la excusa perfecta para consolidar un encuentro con los gobernadores abiertos al diálogo, en las vísperas del debate por el Presupuesto 2025, que permita contrarrestar la debilidad legislativa de los libertarios. Con la invitación cursada, desde las provincias todavía no confirman la asistencia de los mandatarios.El Gobierno logró consolidar el segundo veto presidencial con ayuda de la oposición dialoguista y el respaldo de los gobernadores, lo que le permitió conquistar un rechazo de 85 diputados a la Ley de Financiamiento Universitario, cinco abstenciones y ocho ausentes.Sáenz garantizó la ausencia de Yolanda Vega de Innovación Federal aunque los otros tres representantes respaldaron la ley que ampliaba el presupuesto universitario.Por su parte, Passalaqcua aportó la abstención de los cuatro misioneros (Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruíz, Daniel Vancsik) lo que facilitó los números para el oficialismo.El catamarqueño Jalil aportó que la legisladora Fernanda Ávila no bajara al recinto a la hora de votar, y siguiera la nómina desde su despacho en el Congreso.Por último, el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los primeros alineados del libertario, se jugó el pleno con el rechazo de Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández al proyecto impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR).