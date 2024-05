Vouchers educativos: el Gobierno extendió el plazo de inscripción en la web por "problemas operativos"

El Gobierno resolvió extender el plazo de inscripción a los vouchers educativos al que pueden acceder aquellas familias que envíen a sus hijos a colegios privados. De esta manera, quienes no hayan realizado el trámite para acceder al beneficio tendrán tiempo hasta el próximo 10 de mayo.Lo hizo por medio de la Resolución 151/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Educación, Carlos Torrendell. Desde el Ejecutivo aludieron a razones operativas para justificar la prórroga.Ni bien se había abierto el plazo de inscripción para solicitar los “Vouchers Educativos”, la página web estuvo permanentemente caída y obligaba a los solicitantes a acercarse a una dependencia de la Anses para realizar el trámite. Por esta razón hubo una gran cantidad de quejas en las redes sociales por las dificultades para realizar el trámite virtual.El programa consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles. De esta manera, la familia que aspire a inscribirse al programa deberá tener ingresos que no superen los 1.419.600 pesos.El programa aplica a las instituciones cuya cuota mensual no supere los 54.396 pesos. Los beneficiarios recibirán una suma de asistencia económica equivalente al 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de 27.198 pesos por hijo.Según informó la Secretaría de Educación, a cargo de la implementación del programa, el universo podría alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas privadas en todo el país.