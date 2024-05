Milei aseguró que buscaría eliminar el Impuesto País, previo a eliminar el cepo al dólar

El presidente Javier Milei aseguró este martes que no le preocupa la suba del dólar blue y adelantó que, previo a la eliminación del cepo cambiario, va a "bajar" una serie de tributos, empezando por el Impuesto PAIS.El mandatario sostuvo que el dólar blue no es una preocupación para el Gobierno porque la brecha con el tipo de cambio oficial es del 8%. "El Banco Central todos los días publica un tuit donde está la compra de reservas, la tasa de interés y el tipo de cambio, que es $930, y tengo de impuesto PAIS un 17,5%. Eso le da $1.090", explicó a LN+." a pesar de ser uno de los que tienen más peso en la recaudación."Cuando la economía empiece a rebotar, y ya tenemos varios sectores que dan fuertes muestras de mejoras (...), ahí la demanda va a estar empujando para recomponer y cuando abramos el cepo eso se va a acelerar mucho más. Ese rebote, aceleración e inicio de crecimiento de la economía va a generar mucha recaudación fiscal", anticipó.Milei destacó que el Gobierno alcanzó "cuatro meses seguidos de superávit financiero y mayo va también a ser superavitario; eso va más que a compensar el número negativo de junio, o sea que nos va a sobrar plata igual. Eso en contexto de caída del PBI, imagínese cuando se recupere", sostuvo.", ironizó.", detalló.El Presidente recordó que "recurrentemente me he negado a coparticipar esos impuestos porque si los coparticipamos no los puedo bajar más, no los saco más".