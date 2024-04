A la gilada ni cabida: tras el pico de estrés, Marcela Pagano fue a votar la Ley Ómnibus

A la gilada (y a las pavas) ni cabida. Por lo único que interrumpí la licencia es para apoyar a mi presidente @JMilei que necesita esta ley como punto de partido para llevar adelante la modernización de nuestra Nación. Gracias por los mensajitos lindos y gracias por el respeto… https://t.co/2QqDomYyaz — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 30, 2024

El oficialismo logró hoy aprobar en general el proyecto de Ley Bases en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos contra 106 en contra. Tras varias semanas de especulaciones, finalmente los libertarios superaron con holgura el mínimo de 129 votos. Sin embargo, al inicio de la sesión, cuando el panorama todavía no estaba tan claro, las miradas se concentraron en la banca vacía de Marcela Pagano.Según explicaron desde el entorno de la ex periodista, ayer se sintió muy mal durante todo el día y por eso no estuvo en el recinto. No obstante, hizo un esfuerzo para estar presente durante la votación. En el bloque libertario reconocieron que se contactaron con Pagano para que asista a la votación. Esa versión fue negada cerca de la experiodista.Tras la votación, Pagano publicó un mensaje en s cuenta de X donde rechazó las críticas y ratificó su apoyo al presidente Milei:, escribió.El conflicto político se originó en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, había ordenado suspender la reunión convocada para nombrar autoridades porque aseguraban que no había consenso interno para que Marcela Pagano fuera elegida como su presidenta. La ex periodista y Oscar Zago, el ex jefe de la bancada, argumentaron que contaban con la aprobación de Javier Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituído el quórum de la comisión.Como los diputados del PRO habían sido contactados por Menem, no bajaron a la reunión y dejaron a los libertarios en amplia minoría. Pagano y Zago aseguran que decidieron ocupar la Presidencia (reservada al oficialismo por su carácter estratégico) porque corrían el riesgo de que los bloques opositores terminen llegando a un acuerdo para nombrar a un legislador de otro espacio.Menem planteó que desde el punto de vista reglamentario “quien tiene las facultades para citar a una reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Por eso afirmó que la reunión “no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”.La actitud de Zago y Pagano fue vista por el presidente de la Cámara como un desafío a su autoridad. Pero la interna no quedó ahí. En la reunión de bancada del día siguiente, Zago fue desplazado como jefe de bloque; por eso, días después rompió con el oficialismo y armó un espacio propio junto con otros dos legisladores provenientes del partido MID. El cordobés Gabriel Bornoroni, hombre muy cercano a Karina Milei, fue electo como nuevo titular de la bancada, casi por unanimidad.Luego, las tensiones con Pagano continuaron porque desde el bloque le exigían que no valide lo actuado por la comisión y permita la nueva elección de autoridades (que finalmente se pospuso por el tratamiento de la Ley Bases).Finalmente, Pagano llegó para la votación en general y se quedará para participar de la votación en particular.