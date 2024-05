Cristina Kirchner alertó sobre la Ley Bases: Beneficia solo a quienes evaden

Hoy, en el día de los trabajadores, quiero compartir el discurso de la Diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capitulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada “Ley de Bases” y Reforma Fiscal.



La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la reforma laboral de la Ley Bases, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. "Se vuelven a aplicar beneficiando solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral", publicó en la red social X.En el marco del 1 de mayo, la dirigente compartió el discurso de la diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley."Hoy, en el Día de los Trabajadores, quiero compartir el discurso de la diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada ´Ley de Bases´ y Reforma Fiscal", expresó en su cuenta oficial.Asimismo, señaló: "Son nueve minutos imperdibles donde la diputada Siley, militante política y dirigente sindical, analiza los resultados (o sea... evidencia empírica) de las teorías políticas aplicadas durante 40 años de democracia y que, fracasadas una y otra vez, se vuelven a aplicar beneficiando sólo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral".En su discurso en Diputados, Siley habla de aquellas teorías "que cada vez que se aparecen y se implementan, el trabajo no registrado, la subocupación, el desempleo y la pobreza aumentan".Cristina Kirchner destacó la intervención de la legisladora y subrayó: “Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada es un acierto y su sentido del humor al decir que Javier Milei es el Eugenio Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor”.