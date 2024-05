Pacto de Mayo: recta final del Gobierno a los gobernadores para atar el acuerdo a la aprobación de la Ley Bases

Tras lograr la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca los apoyos necesarios en el Senado donde La Libertad Avanza tiene un panorama más complicado, clave será el apoyo de los gobernadores, a quien el Gobierno busca compensar de cara al Pacto de Mayo que se celebrará el 25 de mayo en la provincia de Córdoba.", advirtió el presidente Javier Milei en declaraciones radiales por lo que lo que suceda en el Senado terminará de definir la lista final de invitados.El nuevo contrato social que impulsa Milei contiene 10 puntos, entre los que se encuentran, el debate por la coparticipación, una reforma tributaria, la búsqueda del equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma laboral y previsional. Desde las provincias coinciden en que más allá de los titulares, los temas todavía no fueron debatidos en profundidad.Es el ministro de Interior,, el hombre clave para la aprobación de la ley y quien constantemente mantiene encuentros con los distintos gobernadores luego de que que el Presidente los haya tratado de “traidores", entre otros agravios e insultos.En la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado en general por 142, 106 rechazos y 5 abstenciones, los respaldos provinciales se reflejaron en el bloque de Innovación Federal, integrado por diputados de las provincias de Salta, Misiones y Río Negro, los bloques de Tucumán CREO (Paula Omodeo), del Movimiento Popular Neuquino (Osvaldo Llancafilo), de Santa Cruz (José Luis Garrido), Independencia (con los ex UP Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina) y Producción y Trabajo de San Juan (Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno).En el Senado el tratamiento será más dificilMientras que el PRO tiene 6 bancas y la UCR, que presenta más diferencias con Milei que en la Cámara baja, alcanza 13 senadores. Las miradas están puestas en los gobernadores y su influencia directa en el Senado.Entre los apoyos, luego de la reunión con Francos de la semana pasada, se encuentra el gobernador de Catamarca,, destacó la media sanción de la ley y resaltó que "hay que darle las herramientas al Gobierno para este nuevo paradigma". Sus dichos se dieron tras otro gesto de cercanía con el Gobierno, luego de reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo.“Hoy compartimos una muy buena charla de trabajo con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y equipo. Grandes proyectos, en minería sobre todo e industria textil. Conversamos en la mejor forma de poder ayudar desde Nación a potenciar estas inversiones”, compartió Caputo en X.En el Senado buscan obtener los apoyos de los legisladores que responden a Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilnek (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones)."Se entiende que los senadores tienen más relación con sus gobernadores y más impacto las leyes que se sancionan en los estados provinciales. Como estas leyes tienen beneficios directos en las provincias, más allá de las discusiones ideológicas y de que alguno tenga posiciones ya tomadas, yo eso lo entiendo y trataremos de convencer, pero entiendo que esta es una ley que debiera pasar con un tratamiento más rápido y sencillo porque a los gobiernos provinciales les urge estos temas", consideró Francos sobre el futuro del proyecto en declaraciones radiales.