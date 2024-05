La Ley Bases y el paquete fiscal ingresaron al Senado

La Cámara de Diputados envió este jueves al Senado los proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei de Ley Bases y paquete fiscal, tras la media sanción. A última hora, ingresaron en la Cámara Alta los textos de las medias sanciones de ambas iniciativas. Solo resta que se le asignen los giros para comenzar el tratamiento formal en comisiones.Oficialmente, las iniciativas llevan los nombres “Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos” y elIngresaron a la Cámara alta a las 21 horas.Respecto al tratamiento inicial en comisión, de donde saldrán los dictámenes para ambas iniciativas, se espera que el Gobierno cuente con funcionarios de primera línea para que expongan en defensa de sus dos propuestas. Quienes serían enviados por el Ejecutivo a las comisiones son el ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y el secretario de Hacienda de Economía, Carlos Guberman.El trayecto de Bases en el Senado se perfila difícil.La prueba de fuego estará en el recinto, donde la oposición podría rechazar por completo el proyecto (creen que ese escenario es poco probable), o bien solicitar modificaciones (lo más factible).Si se cambia algún detalle, el proyecto regresaría completo a Diputados, donde podría aprobarse tal y como había salido en su primera versión si se logra una mayoría agravada; o sancionarse con los cambios propuestos por el Senado. Según fuentes a las que consultó el portal Infobae en la Casa Rosada creen que el tema más controversial, que podría costarles un retroceso, será el impuesto a las tabacaleras.Están convencidos de que el lobby de la empresa local de Pablo Otero, o “señor Tabaco”, como lo llamó Milei, se redoblará para eliminarlo. Pero hay quienes temen también por la reforma laboral, resistida por el peronismo, que buscará sumar apoyo de las fuerzas provinciales; y el impuesto a las Ganancias, que rechazan los gobernadores y senadores patagónicos.Más allá del contenido de la ley, los libertarios creen que los posicionamientos serán principalmente “políticos”. “Estamos viendo una dinámica nueva por completo. Así como rechazaron un DNU en el Senado por primera vez, no es habitual que se rechace una ley que viene con media sanción de Diputados.Hay algo político, partidario, que busca perjudicar a un gobierno que quiere sentar sus bases”, dijeron en LLA. Y renegaron particularmente de los manejos temporales:Los paquetes de leyes aún están en etapa de revisión en Diputados, por lo que no entraron formalmente al Senado, y la presidenta previsional, Victoria Villarruel, se encontraba desde ayer en San Luis para participar de una actividad local. Regresará el sábado, cuando a LLA sólo le queden tres días para reunir las voluntades necesarias para obtener dictamen de las comisiones que, estiman, lograrán reunir el martes próximo. Y tienen unos diez o doce días para convencer a los gobernadores dialoguistas de que instruyan a “sus” senadores” a su favor. Aunque, en una señal poco alentadora, desde varios distritos del interior le están recordando al Gobierno que no tienen el manejo de todas las voluntades de sus coterráneos.Quizá para no quedar en la lista negra de Milei,Algo similar ocurre en el caso de Jaldo, que apoya al Gobierno pero tiene una fuerte interna con su antecesor, Juan Manzur, senador, y por extensión con su coterránea aliada, Sandra Mendoza, que se da por sentado que no acompañarán.En Gobierno entienden los argumentos de sus aliados peronistas, pero no terminan de aceptarlos como válidos: “deslizó, implacable, un desconfiado colaborador de Milei.