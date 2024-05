Bullrich adelantó que la Ley Penal Juvenil entrará "en una o dos semanas" al Congreso

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD



La situación actual en las comisarías y alcaidías de nuestra Ciudad exige una acción inmediata que garantice la seguridad de los porteños.



La ministra de Seguridad,, brindó más detalles sobre el proyecto de Ley Penal Juvenil qu enviará al Congreso y adelantó que buscará hacerle modificaciones también a la Ley de Trata. Fue al presentar junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los nuevos módulos de detención con el objetivo de descomprimir las comisarías del distrito, tras los reiterados episodios de fuga de presos en la Ciudad.que pone cuál es la pena de imputabilidad. Y después establece una serie de medidas de ordenamiento de Código Penal de acuerdo al delito cometido. Va a entrar en una o dos semanas [al Congreso]”, adelantó la funcionaria y explicó: “Una vez que entre y sea parte del Código Penal,; deberán definir qué tipo de lugares de retención van a utilizar para los menores”.En ese marco, Bullrich explicó que no todas las provincias tienen la misma situación, y que por esa razón c. “Tenemos provincias que tienen dos menores [delincuentes], entonces no podés hacer una gran estructura, hay otras que tienen más”, apuntó.Además, anticipó que“Vamos a introducir un cambio parao delinquir porque él que llevó adelante la contratación de ese menor tiene tanta responsabilidad o más que el menor”, aseguró.“Lo estamos viendo con extranjeros, que vienen con menores o con organizaciones criminales", indicó al tiempo que aseguró que "esa interpretación va a ser muy importante para que los menores informen cuál fue la organización [que los contrató]".En otro tramo de la conferencia, la ministra habló de la ley de reiterancia: “Esta política de ir y buscar uno por uno los prófugos que tiene nuestro país, de generar una libertad a los ciudadanos y no para los delincuentes, ya entró al Congreso y la Ciudad trabaja en la misma dirección; esLa semana pasada entró el proyecto para que la reiterancia sea una realidad. Significa que al reiterar el delito le caen todas las consecuencias del primer y segundo delito. Por eso vamos a estar aumentando el número de detenidos”.En ese marco, el Gobierno también presentó un proyecto de ley para combatir el crimen organizado. “Es una ley en la que tomamos a toda la organización, todos los que son parte, no importa en qué eslabón, van a tener la condena máxima”, advirtió.Durante la presentanción esta mañana de nuevos módulos de detención con el objetivo de descomprimir las comisarías del distrito mientras esperan trasladarlos a una cárcel federal, en medio de la fuga de delicuentes en la Ciudad porteña, Bullrich se refirió a la situación nacional. "que deberían estar encerrados. Y cada día son más los que estamos recuperando para que no estén en las calles”, dijo.“Mientras la Ciudad no tiene autonomía completa, 2000 detenidos las comisarías [porteñas] es una cárcel completa. Pero no hay [cárceles]. Y tenemos muchas contradicciones de los jueces. Hemos presentado un escrito en la Corte. Un juez nos dice que hay 1800 plazas, el otro juez dice 1000, otro nos dice que hay dos camas, otro que no hay. Por eso preguntamos qué conducta tenemos que llevar adelante”, explicó Bullrich.En esa línea manifestó: "También hay veces que convirtieron sistemas federales en provinciales. Por ejemplo en Salta nos dice que solo entran salteños, pero no, es una cárcel federal. Son temas que tenemos que ir arreglando”“Nos ayuda mucho al proceso de ordenamiento. Estamos analizando todas las soluciones para complementar lo que hace la Ciudad para vaciar las comisarías. En Chaco el 50% de los presos están en comisarías, la Ciudad lo mismo, por la falta de sistematicidad en la construcción de cárceles”, indicó.Junto a la ministra, el jefe de Gobierno porteño anunció, mientras destacaron la incorporación de tobilleras electrónicas. Además,Al concluir, Bullrich remarcó sobre la situación porteña: “Seguramente la planificación, por no saber cuándo se transferirá la Justicia, la tenemos que empezar a hacer ya para que no tengamos un stock de presos en comisarías de la Ciudad. Esa planificación puede ser compartida”.