20.10.2025 / ACUERDO PARALELO

Bullrich refuerza la colaboración con Estados Unidos a través de un acuerdo con el FBI

La conductora de Seguridad firmará un acuerdo con el FBI para fortalecer el Departamento Federal de Investigaciones y profesionalizar la investigación de delitos complejos en Argentina, mediante intercambio de inteligencia, capacitación y tecnología avanzada.




La ministra Patricia Bullrich suscribirá este lunes a un acuerdo, calificado como "histórico", de cooperación en materia de seguridad con el FBI, con objeto de reforzar la estructura del DFI, destinada a enfrentar el narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional. La ceremonia está prevista para comenzar a las 16:30 en el Ministerio de Seguridad Nacional, en el barrio porteño de Recoleta. 

El DFI fue creado hace dos meses como parte de una estrategia para especializar la investigación criminal en todo el país. Su objetivo central es optimizar el trabajo de las fuerzas de seguridad mediante tecnología avanzada, intercambio de inteligencia y capacitación especializada, áreas en las que la agencia estadounidense aportará experiencia.

El convenio refleja, además, un acercamiento más amplio del gobierno argentino hacia Estados Unidos en materia de seguridad. Según fuentes oficiales, la colaboración permitirá coordinar estrategias conjuntas para abordar delitos que cruzan fronteras y mejorar la efectividad de los operativos del DFI.

Con esta medida, el Ejecutivo busca consolidar la modernización de la seguridad nacional y responder a desafíos crecientes del crimen organizado, reforzando la capacidad de investigación y la cooperación internacional. Bullrich destacó que la iniciativa permitirá “potenciar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI)” y enfrentar con mayor eficacia las amenazas transnacionales.

