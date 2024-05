El video viral donde Trebucq tildó a Milei de "presidente intelectual" y lo comparó con De La Rúa

#Declaraciones | Esteban Trebucq: "No debe haber desde Alfonsín a esta parte un académico de la profundidad de Javier Milei".



💬 El halago del periodista de LN+ y El Observador al presidente que se viralizó y desató toda clase de bromas en las redes sociales. pic.twitter.com/DvF6JhQLbl — Política Argentina (@Pol_Arg) May 3, 2024

Fiel a su estilo, el periodista libertario, Esteban Trebucq, volvió a mostrarse “maravillado” por las “cualidades” y acciones del gobierno de Javier Milei, y en particular por la figura del Presidente de la Nación, a quien calificó de “uno de los pocos intelectuales” que ocuparon el sillón de Rivadavia.El ex “pelado de crónica” siempre se mostró comprometido por la fuerza que hoy gobierna el país, pero hasta ahora nunca se había animado a destacar las habilidades intelectuales de Javier Milei. Sin embargo, en esta oportunidad lo calificó como “un académico” e insistió en que se trata de un “intelectual”.Todo esto va de contramano con las denuncias que recibe el presidente cada vez que presenta un libro, debido a que cada una de las obras que escribió el presidente recibió denuncias de plagio. Asimismo no logró superar el CBC para estudiar en la UBA por lo que terminó en una universidad privada.Pero Trebucq fue más lejos, y curiosamente también salió a compararlo con el ex presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa, por considerarlo -según él- también un “intelectual”, lo que logró que su comentario se viralizara generando todo tipo de reacciones.