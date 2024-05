Diputado de JxC apuntó contra el Gobierno: "Ha sido una extorsión que digan que si no sale la ley, no hay Pacto de Mayo"

Tras la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el diputado Juan Carlos Polini calificó de "extorsión" cambiar la aprobación de ambos proyectos por la participación en el Pacto de Mayo."Es una extorsión, de otra manera no lo podés calificar. Ha sido una extorsión que digan si no sale la ley, no hay pacto, por ejemplo", expresó el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) en diálogo con Radio Natagala.En ese sentido, indicó: "El gobernador te plantea una situación, pero la realidad es que hay toda una esperanza que solucionando medianamente el problema financiero a través de la ley, tenga la posibilidad de que se le devuelva alguna obra".Previamente a la maratónica votación, el diputado chaqueño había adelantado que iba a acompañar la Ley Bases en general y la mayoría en particular.De acuerdo al calendario, el Ejectuvio tendrá dos semanas para debatir, emitir dictamen y esperar que transcurran los 7 días reglamentarios antes de votar en el Senado y después, poder cumplir con la convocatoria formulada por Milei a los gobernadores, a los jefes de los partidos políticos, a empresarios y sindicalistas de debatir en Córdoba un nuevo esquema de coparticipación federal y suscribir un documento de 10 puntos bajo el rótulo de Pacto de Mayo.