Bases y paquete fiscal: la presión del Gobierno, las negociaciones de la oposición y los senadores clave para la votación

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, l. En medio de un panorama difícil para La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo tiene la presión de la Casa Rosada para dictaminar este mismo jueves y sancionar los proyectos el 16 de mayo próximo. Quiénes son los senadores que podrían inclinar la votación.El pedido del presidente Javier Milei es claro:Desde este lunes, la Cámara alta comienza a tratar los proyectos en comisiones, primero en la Legislación General, que maneja el puntano y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala; Presupuesto (Atauche); y Asuntos Constitucionales, que tiene como titular al peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos). El último y Carlos Espínola forman parte de Unidad Federal y no tienen terminal en gobernadores. Son dos personas trascendentales de las siete que definirán las votaciones.Para defender los proyectos, se presentarán entre mañana y el miércoles el segundo de Jefatura de Gabinete,; el ministro del Interior,; el secretario de Hacienda de Economía,; y los secretarios de Energía y Trabajo,, respectivamente, entre otros. En tanto,De las tres comisiones,. En la de Presupuesto, Atauche tendrá que convencer a los radicales(CABA) -titular del centenario partido- y a(Tierra del Fuego). Tarea muy difícil ya que ambos rechazaron en el recinto el mega DNU de Milei y se manifestaron en reiteradas oportunidades contra la ley ómnibus.En la comisión de Legislación, donde también está Blanco, Abdala tendrá dificultades con el santacruceñoMientras que la de Asuntos Constitucionales no es controlada por el oficialismo y tiene 19 integrantes. Preside Kueider y la integra Blanco. Importante para las tres: a los senadores mencionados deben sumarse la neuquinla porteña(Pro) y la rionegrina, entre otras.Para La Libertad Avanza la situación es más que complicada al tener un bloque de apenas 7 senadores.sobre los 72 totales.Para la votación de ambos proyectos en general,de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan, claro está, por la postura de Lousteau y Blanco, pero además por los senadores de Santa Cruz,. Ambos responden directamente al gobernador, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.Por su parte, los misioneros, que pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a "no entorpecer el camino del Gobierno".Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de(Corrientes) y(Entre Ríos). El bloque también lo integra(Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras(ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta), solo dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Crexell; Juntos Río Negro con Mónica Silva y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.Por lo que,: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.