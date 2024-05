Lanzan más protestas en la antesala de la Ley Bases y el segundo paro contra Milei

En respuesta a sus políticas de ajuste y de deterioro del salario de la mayoría de los argentinos, el gobierno de Javier Milei enfrentará esta semana protestas, asambleas y paros. El pico máximo de la conflictividad social se dará el jueves, con el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), pero antes habrá acciones de distintos sindicatos, cada uno con sus reclamos puntuales.A días del paro general, la CGT publicó un video en Twitter para explicar los motivos de la medida de fuerza.", expresó la central obrera en el video.Esto va de la mano con las declaraciones de su co-secretario general, Héctor Dáer, quien el sábado vaticinó que la medida de fuerza para el 9 de mayo "va a ser un parazo". Lo hizo en Rosario, en el marco del encuentro de una nueva edición de la La Facultad de la Militancia, promovida por La Corriente Nacional de la Militancia.A modo de previa, habrá medidas de fuerza de diferentes gremios, como es el caso del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que el martes desde las 14 hará un paro por 24 horas. En diálogo con El Destape, el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, indicó:Y agregó: "Antes, el lunes, habrá otros rubros abocados a medidas de fuerza: Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció una jornada de lucha, aunque la mayoría de los gremios del transporte no se plegarán al paro. Sí habrá asambleas, por lo que podría haber demoras en los distintos servicios. En un comunicado, la Unión Ferroviaria confirmó su no adhesión al paro, por lo que habrá servicio de trenes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) también aseguró que los colectivos funcionarán con normalidad. En Aeroparque, no habrá vuelos por tres horas, entre las 8 y las 11, mientras que a las 10 habrá una conferencia de prensa.Entre los propósitos de las asambleas, según lo dispuesto por la CATT, se encuentran: exigir a los Senadores Nacionales el rechazo a la ley Bases; el repudio del DNU vigente que permite, entre otras cosas, el avance de despidos de trabajadores y trabajadoras de organismos y empresas del Estado; respetar las paritarias libres y la inmediata homologación de convenios en algunas de las actividades de gremios que forman parte de esta Confederación, y la oposición a la privatización de las empresas del Estado.Respecto a las medidas de fuerza en los aeropuertos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, subrayó: "Si hay cancelación de vuelos y perjuicios hacia los pasajeros, no será responsabilidad de los trabajadores. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y no lo podemos permitir”.El 6 de mayo, también, habrá un cese de actividades en el registro de propiedad automotor, luego que se conociera que el Gobierno eliminará el 40% de las dependencias. "No habrá recaudación para girar. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales", dijo en un comunicado la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, que agregó:El paro comenzará a las 8.30.Muy poco tiempo separa las distintas pruebas en la calle que tiene el Gobierno: hace dos semanas, fue la Marcha Federal Universitaria; la semana pasada, la CGT realizó una movilización por el primero de mayo, que también sirvió como antesala para la que se realizará este jueves. En el medio, Milei se sumó medio punto con la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley Bases, que ahora deberá ser ratificada por el Senado para que el oficialismo consiga el punto completo. El mega DNU, vigente y durmiendo tranquilo aunque los diputados de Unión por la Patria insistan para que se trate en la Cámara Baja. Los trabajadores, en la calle, defendiendo sus derechos ante un presidente que parece hacer oídos sordos, pero que ya dio marcha atrás en varias cuestiones y convive con el dilema de cambiar convicciones por pragmatismo.